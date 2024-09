Você sabe tudo sobre A Fazenda? Responda ao quiz! Faça o teste e prove que é realmente fã do reality rural da RECORD Esquenta|Do R7 02/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2024 - 02h00 ) ‌



Será que você sabe tudo sobre o reality rural A Fazenda Reprodução/Instagram

Vai ser fogo no feno! A 16ª edição do reality rural estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD, com a promessa de tretas, entretenimento, romance e muito mais! Mas será que você é realmente fã de A Fazenda?

Faça o quiz e descubra se você sabe tudo sobre o reality:

‌

Este quiz ainda não está disponível.

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus e assista todas as temporadas quando e onde quiser!