Gilsão, Julia Simoura e Luana Targinno disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (23) Além de conquistar a coroa caipira, o vencedor escapa da Roça; Fernando Presto foi vetado e já corre risco de eliminação A Fazenda 16|Do R7 23/10/2024 - 00h34 (Atualizado em 23/10/2024 - 00h34 )

Um deles volta como novo mandachuva da semana RECORD/Antonio Chahestian

Para completar o dia agitado na sede de A Fazenda 16, a peãozada não economizou o fogo no feno na formação da quinta Roça da temporada. Nesta terça (22), o deck foi palco de mais tretas e muitas indicações para os temidos banquinhos. Como sempre, o bate-boca rolou solto e os competidores mostraram que lugar de sabonete é no banheiro.

Seguindo a tradição, Gui Vieira começou a noite acendendo o Lampião do Poder. Ao descobrir as vantagens de cada pergaminho, o ex-ator mirim resolveu ficar com o Poder da Chama Branca e presenteou Luana Targinno com o da Chama Laranja.

Assim, a empresária poderia escolher dois competidores, um da Baia e outro da sede, como únicas opções de seleção do segundo roceiro para a Roça. Já Gui Vieira, recebeu imunidade direta e ainda pôde livrar outro peão do perigo. O ex-ator mirim escolheu imunizar Sacha Bali.

Depois, foi a vez de Yuri Bonotto fazer jus ao chapéu e indicou Gilsão direto para a Roça. “Está fazendo hora extra aqui”, alegou o dançarino como motivo. O personal trainer aproveitou para se defender e afirmou sobre o rival: “Se faz de coitado”.

Chegou a hora da votação aberta e os peões não economizaram nas argumentações. Unidos, como combinado anteriormente, os integrantes de Grupinho escolheram o alvo. No final das indicações, Julia Simoura levou 11 votos e se juntou a Gilsão.

Ao ocupar segundo banquinho, a atriz precisou puxar um dos moradores da Baia para o posto. Dessa vez, contudo, o Poder da Chama Laranja interviu no processo. Luana utilizou a vantagem que ganhou e selecionou Fernanda Campos e Fernando Presto como escolhas. A nova roceira, então, indicou o chef de cozinha.

Começou o Resta Um e Luana acabou sobrando, fechando a formação. O último roceiro, por sua vez, teve a oportunidade de vetar um dos competidores da Prova do Fazendeiro, que acontece nesta quarta (23), e optou por Fernando.

Agora, resta a Gilsão, Julia e Luana se jogarem no gigante de feno para conquistar o cobiçado chapéu. Para quem vai sua torcida?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

