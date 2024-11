Lucas Selfie recebe o eliminado de A Fazenda 16 na Cabine de Descompressão Albert, Babi ou Sacha? Um deles irá comentar polêmicas do reality rural nesta quinta (21), com exclusividade no PlayPlus A Fazenda 16|Do R7 21/11/2024 - 18h34 (Atualizado em 21/11/2024 - 18h35 ) twitter

Por mais uma semana o apresentador recebe o eliminado com suas perguntas apimentadas! Reprodução/Instagram

O feno está pegando fogo em Itapecerica da Serra em uma das Roças mais quentes de A Fazenda 16 que será decidida esta noite (21). Albert Bressan, Babi Muniz e Sacha Bali estão na berlinda e, para um deles, o sonho de conquistar R$ 2 milhões acaba hoje!

Como sempre acontece às quintas-feiras, o eliminado do reality rural sai da sede direto para a Cabine de Descompressão, onde bate aquele papo revelador e polêmico com Lucas Selfie, e tem as primeiras impressões do jogo e da repercussão de sua performance no programa.

Logo depois que a apresentadora, Adriane Galisteu anunciar a decisão do público, Albert, Babi, Sacha partirão direto para a tão temida Cabine, atração transmitida com exclusividade pelo PlayPlus, plataforma de streaming da RECORD.

E horas antes, a partir das 19h, nas plataformas digitais e redes sociais do programa, Lucas Selfie comanda o podcast Aquecendo o Feno, com análises do jogo, comentários sobre polêmicas e os rumos do reality que já se encaminha para a reta final. Hoje, na atração, o apresentador recebe o jornalista Bruno Tálamo e a atriz Vida Vlat, que já viveram na pele a experiência de estar na Fazenda.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

