Musa do verão! Galisteu recebe chuva de elogios com ensaio no Rio de Janeiro A anfitriã de A Fazenda 16 mostrou, mais uma vez, que entrega beleza dentro e fora dos estúdios. Confira! A Fazenda 16|Do R7 05/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diva faz assim! Adriane Galisteu aparece deslumbrante na cidade maravilhosa Reprodução/Instagram

Temos uma musa do verão! A apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, aproveitou o dia de folga do reality rural em grande estilo e compartilhou com os fãs um belo ensaio fotográfico na Cidade Maravilhosa. “Um dia no Rio para recarregar as energias”, escreveu na publicação.

O post rendeu uma chuva de comentários de famosos e fãs da apresentadora ficaram encantados com as fotos: “Musa”, escreveu a ex-peoa, Kerline. “Gata garota”, declarou Hortência Marcari, ex-jogadora de basquete feminino.

Como sempre, fãs também não pouparam elogios: “Maravilhosa”, enfatizou uma. “Sempre bela”, completou outra seguidora.

“Barbie na praia”, comentou mais uma.

‌



Confira todas as fotos abaixo:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Veja também! Galisteu mostra como montar looks com pegada country

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Não tem para ninguém, Adriane Galisteu domina o estilo western em A Fazenda 16! Que tal aprender com a melhor especialista como combinar peças clássicas da moda country com seu visual? Inspire-se com os looks da semana!