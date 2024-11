Albert critica postura de Fernando: 'Ele e a Flor são muito boca solta' | A Fazenda 16 Empresário não está muito feliz com as fofocas do chef de cozinha

Na TV|Do R7 14/10/2024 - 03h34 (Atualizado em 14/10/2024 - 03h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share