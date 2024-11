Briga na Baia: Vanessa e Flora discutem por camas e agitam noite dos peões | A Fazenda 16

Após protagonizarem brigas na última festa, Luana e Gizelly fizeram as pazes e resolveram conflitos da amizade. Já Gui refletiu sobre as estratégias do grupo rival e apostou em ‘combinação de votos’ por parte dos adversários. Enquanto isso, Vanessa colocou ‘fogo no feno’ após se recusar a fazer ‘rodízio de cama’ com Flora: ‘Eu cansei de ser boazinha’, disparou a atriz.