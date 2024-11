Conversas sobre jogo marcam festa comandada por DJ Ronald | A Fazenda 16

Na noite desta sexta-feira (19), os peões deixaram de lado a descontração e conversaram sobre os embates do jogo. ‘Eu acho que se você pensasse mais no que você tá falando em alguns momentos, eu acho que você se encaixaria melhor’, disse Gilsão em conversa de Gizelly. ‘Eu não vou sair de onde eu tô e entrar no seu grupo, vou ficar sozinha’, respondeu Gizelly.