‘Eu acho que a Babi seria a opção de voto mais inteligente’, diz Sacha para aliados | A Fazenda 16

Durante uma refeição especial apenas com convidados selecionados por Yuri, Fazendeiro da semana, Sacha Bali declarou: ‘Eu acho que a Babi seria a opção de voto mais inteligente’. ‘Eu tava a fim de botar ela e o Gilson na Roça’, declarou Yuri. Os peões também comentaram sobre o comportamento de Zaac no jogo. ‘Eu não tinha visto esse Zaac, esse garoto não tá bem não, ele tá fora de si, ele ta com muito ódio’, declarou Flora.