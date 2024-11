Yuri Bonotto não escondeu a felicidade de vencer a Prova do Fazendeiro desta semana. ‘O Fazendeiro chegou’, gritou o dançarino ao chegar na Sede. O peão foi recebido com festa por seus aliados. Zé Love e os integrantes do ‘grupinho’, não ficaram nada contentes com a vitória de Yuri.