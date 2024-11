O sol raiou e os peões desceram para cuidar dos animais, não teve frio ou cansaço da festa que fizesse com que os participantes deixassem os bichos na mão. Albert e Gilsão foram cuidar da vaca e do touro. Sacha ficou responsável pelo cavalo colorado. Júlia zelou pelas mini cabras e Flora com os mini porcos. Camila cuidou da horta.