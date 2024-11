Na noite desta terça-feira (15), antes do Fazendeiro Zé Love revelar sua indicação para a Roça da semana, Sidney teve de escolher entre os cobiçados Poderes do Lampião, conquistados na Prova de Fogo pelo ator. Após ler cada pergaminho, o peão escolheu ficar com o Poder Branco e entregou o Poder Laranja para Albert.