Roceiros respondem perguntas polêmicas antes da eliminação | A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira (17), antes do aguardado anúncio da eliminação, os roceiros responderam algumas perguntas polêmicas feitas pela apresentadora Adriane Galisteu. Vanessa respondeu se concordava com as acusações feitas por outros peões de não se posicionar no jogo, Sacha respondeu se esperava ter sido salvo no Resta Um da formação de Roça dessa semana e Suelen foi indagada sobre o que a surpreendeu mais: a quantidade de votos recebidos ou as justificativas dos peões.