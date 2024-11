‘A casa não está junta para me salvar’, diz Flora sobre Roça Pensando em se livrar dos temidos banquinhos, a peoa pediu para Flor ficar ao seu lado Novidades|Do R7 11/11/2024 - 21h13 (Atualizado em 11/11/2024 - 21h13 ) twitter

Flora Cruz teme ida para a Roça nesta terça-feira (12) Reprodução/PlayPlus

A formação de Roça ocorre nesta terça-feira (12) e os peões não falam de outra coisa. As estratégias estão rolando soltas em A Fazenda 16. Desta vez, Flora Cruz conversou com Flor Fernandez para pedir que esteja ao seu lado para escapar dos temidos banquinhos.

Enquanto malhavam, as peoas conversavam sobre a votação de amanhã e a designer comentou que sempre foi leal no jogo, com os dois grupos. No entanto, não está sentindo que pode contar com o apoio de ninguém: “Agora, preciso que me salvem. A casa não está junta para me salvar”, afirmou.

A peoa acredita que Babi Muniz e Vanessa Carvalho não votarão nela, enquanto afirma que Fernando Presto, Sidney Sampaio e Gilsão têm Gui Vieira como alvo. “Acho que não vamos votar entre nós [Grupinho]. É o que eu espero. Amanhã é dia de ver quem é quem”, enfatizou.

Flor, por sua vez, disse que não sabe em quem irá votar e a definição será amanhã, ao ver a movimentação dos votos. “No Gui não quero votar”, pontuou. Ela ainda disse que talvez vote no Sidney, por ter motivos para isso: “Aí não atrapalho ninguém”. Mas Flora observou que, assim “também não ajuda ninguém”.

Flora ainda comentou que se Flor votar em Sidney, ele, Gilsão, Babi e Juninho Bill vão mirar na apresentadora. “Estou confusa. Provavelmente vou com o Grupinho”, considerou Flor.

“Se puder votar por mim, Flor, é a única forma de eu escapar dessa Roça”, pediu a modelo. A apresentadora disse que, se for contra o princípio dela, ela prefere virar alvo. E reafirmou que irá pensar, mas talvez vá com a maioria.

