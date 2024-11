A Fazenda 17? Galisteu confunde a temporada do reality rural em programa ao vivo e brinca: ‘É muita vontade’ Apresentadora caiu na risada com a própria ‘gafe’ e justificou a ansiedade! Novidades|Do R7 08/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 02h00 ) twitter

Adriane Galisteu comete comete gafe ao vivo e cai na risada Reprodução/Instagram

Você é uma pessoa ansiosa? A Adriane Galisteu já provou que sim! Na abertura do programa ao vivo, a apresentadora se confundiu com a edição de A Fazenda e adiantou uma temporada. A diva logo percebeu a gafe e caiu na risada com a própria ansiedade.

Ela ainda brincou: “É muita vontade, gente”. Mas logo em seguida, ela corrigiu a edição, que está mais polêmica do que nunca com a rivalidade entre o Grupinho, agora Grupão, e o G4.

Em uma publicação do perfil oficial do reality rural, o público não perdoou e também deu risada da situação. Os internautas ainda bombaram nos comentários do post com suas opiniões sobre os peões de A Fazenda 16.

Confira a postagem:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.