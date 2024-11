Abandonando o barco? Sidney Sampaio analisa posturas do Grupinho e dispara sobre aliança: ‘Não vejo mais sentido’ Ator comentou que o ‘time’ pode estar se tornando o que os integrantes tanto criticam nos rivais desde o início da temporada Novidades|DO R7 23/10/2024 - 21h33 (Atualizado em 23/10/2024 - 21h40 ) twitter

O feno não para de queimar em A Fazenda 16 e a peãozada está cada vez mais especialista quando se trata de competição. Desde os primeiros dias de confinamento, as estratégias de jogo correram soltas pela sede e os peões nunca economizaram nas ideias para movimentar o reality. Porém, nem tudo deu certo e teve grupo de aliados tretando até se desfazer.

Parece que, após o fim do Grupão, chegou a vez do Grupinho passar por poucas e boas. Em conversa na academia, Sidney Sampaio compartilhou algumas reflexões sobre o “time” com Babi Muniz e Zaac, que concordaram e chegaram em uma suposta conclusão. O papo, como de costume, começou com ofensas aos rivais, mas chegou em um tópico sensível para os integrantes do grupo.

Ao comparar as discussões de Gizelly Bicalho com Sacha Bali e, depois, com Fernando Presto, o cantor chegou à conclusão que, muitas vezes, seus aliados criticam os oponentes, mas acabam agindo da mesma forma. “A gente fala e aponta tanto, e faz igual”, refletiu Zaac.

Sidney não apenas concordou com o amigo, como fez um alerta para o grupo: “A gente tem que ter cuidado para não se tornar essa maioria que se impõe. Se não, a gente vai estar simplesmente pegando o bastão da razão e passando para o outro lado”.

Além disso, o ator sugeriu que os aliados não combinem mais votos em um peão só. “Não tem a menor necessidade. A gente pode dar essa cara para bater, acho que pode ficar muito mais bonito. [Assim], começa a mostrar que a gente tem personalidade”, justificou.

Pelo visto, Babi Muniz guardava opiniões em comum sobre o assunto e relembrou quando o nome de Flora Cruz surgiu com opção de voto do Grupinho para exemplificar seu ponto de vista: “O que eu vou falar de Flora? Ela não fez nada para mim e não a vejo como a pior das meninas”.

Aproveitando a sintonia de pensamento entre os peões, Sidney disparou sobre a união do grupo na formação da Roça: “Não vejo mais sentido”. A ex-panicat reiterou o comentário e desabafou: “Parece que a gente está usando da vantagem e conforto [em ser a maioria]. Estamos fazendo algo que discordávamos desde o início”.

O ator seguiu explicando sua visão da competição e afirmou sobre a dinâmica atual do grupo: “Isso é fugir do jogo. Porque a gente não está, de fato, trazendo os nossos problemas, por medo de sentar no banco [da Roça]”. O peão deixou, ainda, com um questionamento referente à votação em conjunto: “É uma técnica, mas por quanto tempo?”.

Por se sentir invalidado em alguns momentos dentro do Grupinho, Zaac teve muito a comentar sobre o tema e revelou: “Estou achando, cada vez mais, que é perigoso a gente ficar no confortável”. Sidney afirmou que não existe mais essa necessidade e garantiu: “As pessoas querem um jogo justo”.

No final, o ator percebeu que poderia contar com os peões nessa situação e concluiu: “Se a gente mostrar que também tem um jogo justo, colorido, com personalidade, posicionamentos individuais, dinâmicas e argumentos interessantes, vamos ajudar o programa a fluir melhor”.

Será que, se realmente acontecer, o fim do Grupinho vai ser pacífico?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

