Agilidade, precisão e rancor acumulado: veja como foi a vitória de Zé Love na Prova de Fogo Após a desistência de dois aliados, o ex-jogador foi convocado para a disputa e prometeu voltar com o Lampião em maõs Novidades|Do R7 28/10/2024 - 23h17 (Atualizado em 28/10/2024 - 23h17 )

Essa foi a segunda vez que o peão conquistou os pergaminhos Reprodução/RECORD

O caos está reinando mais do que nunca em A Fazenda 16. Após duas desistências seguidas, de Fernanda Campos e Zaac, a peãozada logo precisou se recompor para disputar a sexta Prova de Fogo da temporada. Dessa vez, a dinâmica exigiu agilidade, foi individual e apenas seis peões tiveram a chance de se jogar no Fazendão na tentativa de conquistar o cobiçado Lampião do Poder.

Enquanto o feno incendiava em Itapecerica das Chamas, Adriane Galisteu “invadiu” a sede e mandou a real. “Às vezes, o clima pesa, mas temos que pensar que estamos em um game, que vai seguir como tem que ser”, afirmou a apresentadora. Em seguida, foi decidido que Luana Targinno, Fernando Presto, Babi Muniz, Albert Bressan, Camila Moura e Flora Cruz participariam da Prova.

Contudo, a ex-panicat e a designer alegaram não ter condições físicas e mentais para disputar da dinâmica e precisaram ceder seus lugares no gigante de feno. Galisteu interviu e informou que as peoas poderiam passar a bolinha sorteada para outro peão realizar a Prova em seu lugar. Então, Babi entregou a “reponsa” para Zé Love, já Flora, para Sidney Sampaio.

No Campo de Provas, a missão foi passar oito “bolas” de uva por um circuito de obstáculos e encaixá-los em uma cesta. Quem finalizasse no menor tempo, ganhava. A execução da dinâmica foi realizada em duas baterias, cada uma com três competidores. Primeiro, Fernando, Luana e Zé Love desceram para o play. Em seguida, Albert, Camila e Sindey partiram para a atividade.

A disputa foi acirrada entre Zé Love e Sidney, que venceram as suas respectivas baterias. Mas, após a contagem dos tempos, o ex-jogador foi declarado campeão. Ao voltar para a sede, o peão levantou o Lampião e comemorou com a aliada: “Para você, Babi”.

Quanto aos perdedores, a Baia os esperava. O campeão da Prova pôde escolher um deles para livrar do posto e Zé Love escolheu Sidney. Nesta semana, então, Albert, Camila, Fernando e Luana dividem o cômodo com o cavalo Colorado e ainda correm o risco de ocuparem um dos banquinhos da Roça.

A votação que acontece na noite desta terça (28) promete ser uma das mais calorosas da temporada e você não pode perder!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

