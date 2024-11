Albert Bressan, Babi Muniz e Sacha Bali estão na nona Roça de A Fazenda 16 No gigante de feno, Gui Vieira misturou memória com agilidade da melhor forma e garantiu o chapéu Novidades|Do R7 21/11/2024 - 00h01 (Atualizado em 21/11/2024 - 00h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vote no seu favorito no R7.com Reprodução/PlayPlus

A competição está cada vez mais acirrada em A Fazenda 16 e a peãozada não solta as rédeas do entretenimento. A votação para formar a nona Roça da temporada, além de cronometrada, foi marcada por muitos apontamentos, estratégias, justificativas e emoções. No final da noite, os temidos banquinhos foram ocupados por Babi Muniz, Sacha Bali, Albert Bressan e Gui Vieira.

Último roceiro oficial, o ex-ator mirim ficou encarregado do veto da Prova do Fazendeiro e mandou o empresário direto para o julgamento do público. Os outros competidores, então, se jogaram no gigante de feno em uma disputa que exigiu memória e agilidade para a conquista do cobiçado chapéu.

No Fazendão, a Prova foi de dar água na boca! Simulando um supermercado cheio de alimentos, a atividade teve duas etapas. Na primeira, o roceiro mais veloz se deu melhor.

Em apenas 45 segundos, os competidores precisaram memorizar os produtos que apareceram na tela e correr para recolhê-los. A primeira rodada contava com três itens, a segunda, seis, e a terceira e última, nove. Cada alimento contabilizava um ponto. Com isso, os dois peões que pontuaram mais, passaram de fase.

‌



Em seguida, no telão, 12 novos produtos apareceram e, dessa vez, foi preciso memorizar a posição de cada um para reproduzir o mosaico na estante. Contudo, o tempo foi estendido para dois minutos.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

‌



Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Adriane Galisteu deu a partida e Gui decolou na frente dos competidores. No final da primeira fase, O peão fez 15 pontos, seguido por Babi, com 11 e, por último, Sacha, com nove.

‌



Então, o ex-ator mirim e a ex-panicat passaram para a final. Gui conseguiu finalizar a missão antes mesmo do cronômetro. Já Babi, não conseguiu completar a prova.

Galisteu tratou de conferir o gabarito com os competidores e, após a checagem dos produtos sem seus respectivos lugares, a ex-panicat completou três acertos, e o ex-ator mirim, cinco.

Por último, os peões abriram os envelopes que deveriam corresponder ao produto certo na estante para contabilizar a pontuação bônus. Nenhum dos dois conseguiu o ponto extra. Mesmo assim, o peão seguiu no comando do placar e virou o novo Fazendeiro.

Já Babi e Sacha, por perderem, se juntaram a Albert na disputa pela preferência do público e correm risco de eliminação.

Agora, cabe a você tentar manter o seu peão favorito na competição. Corra para o R7.com e não economize nos votos. Nesta quinta (21), um deles vai deixar o reality, não perca!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Vestindo a camisa de A Fazenda 16! Reveja as peças divertidas nos looks de Galisteu

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A cada nova temporada de A Fazenda, Adriane Galisteu surpreende o público com uma tendência de moda. Na edição anterior, a apresentadora apostou em macacões customizados com patches do reality, e neste ano, as camisetas divertidas vieram com tudo! Relembre todas!