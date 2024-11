Albert Bressan e Yuri Bonotto protagonizam briga feia com xingamentos pesados Embate entre empresário e dançarino aconteceu após o trato da vaca nesta terça (26) em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 26/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h30 ) twitter

A rivalidade entre os peões piorou nos últimos dias Antonio Chahestian/RECORD

O clima está pesadíssimo entre Albert Bressan e Yuri Bonotto em A Fazenda 16! Os peões já tretaram diversas vezes no reality, e a briga mais recente aconteceu nesta terça (26), logo após o trato da vaca, touro e bezerro. Eles trocaram xingamentos ofensivos!

Albert explicou que acordou com dores fortes nas costas, e ao ver que o pasto estava com muito esterco, resolveu pedir a ajuda do Fazendeiro Gui Vieira, que estava dormindo na sede: “Quando a gente estava ensacando, o bezerro começou a atacar a gente e o saco. A brincadeira dele agora é dar cabeçadas, está fazendo isso até com o pai dele. Aí começou no saco e eu ajudando. Fui pegar o mato e ele atacou o Fernando, até machucou o braço, tentou trepar em cima do Fernando”, disse.

Foi então que algo crucial aconteceu: “Quando fui pôr o saco no carrinho, ele veio correndo e pulou em cima de mim”. Albert explicou que fez um movimento com o braço e soltou um palavrão. Segundo o empresário, Luana Targinno foi contar o que viu para Yuri.

Quando Albert voltou para a sede, pediu atendimento médico e ficou deitado no chão da sala. Foi então que começou uma supertreta. O modelo citou a atitude do peão no trato dos animais e eles começaram a se xingar. Yuri chamou o rival de covarde, e Albert rebateu, fazendo voz fina: “Ai que meda!”

‌



Yuri alegou que o adversário estava sendo homofóbico: “Nojento!” Rolaram vários xingamentos com palavras de baixo calão.

Em seguida, Albert seguiu para a varanda e desabafou com Flor Fernandez: “Tem que aturar esses babacas, esses bostas. O bezerro atacou todo mundo hoje. Ele mistura tudo. O bezerro me atacou, falei [palavrão] porque estava me atacando. E falo! Agora ele vem me encher o saco logo cedo. Minha vontade é dar uma porrada no meio da cara desse babaca!”

‌



Assista:

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.

