Albert Bressan repreende Babi Muniz: ‘Já encheu o saco’

Será que o peão pretende assumir o controle do grupo de aliados Reprodução/PlayPlus

Parece que a madrugada caótica deste sábado (19) ainda tem muito a render em A Fazenda 16. A festa temática “Sob a Lua de Verona” transformou Itapecerica da Serra na cidade italiana cheia de romance e a peãozada não economizou na diversão. Porém, pelo visto, teve quem se excedeu na comemoração e desagradou companheiros de confinamento.

Além das brincadeiras protagonizadas por algumas peoas, a sede foi “presenteada” por uma punição de 48 horas sem água encanada, despertando a fúria de Albert Bressan. Revoltado com as consequências da advertência, o empresário acabou com a calmaria do dia e disparou na sala, para quem quisesse ouvir: “Alguém vai pagar pelo banho gelado que tomei na Baia hoje, pode ter certeza disso”.

Alguns integrantes do Grupinho ouviram o desabafo e, tentando acalmar o aliado, Flor Fernandez afirmou: “Todo mundo erra”. Parece que o peão ainda não havia entendido quem foi o responsável pela punição, e acusou Babi Muniz de exagerar na bebida na noite anterior.

Indignado, o empresário comentou sobre a falta de proatividade dos companheiros de confinamento que, supostamente, não estão levando baldes com água para o banho na sede. “Quem tomou punição não está buscando. Eu quero água quente para o meu banho”. A ex-panicat não gostou do comentário e se defendeu: “Mas não fui eu, estava de microfone quando tocou [o aviso sonoro]”.

“Já encheu o saco isso de vocês passarem do limite na festa”, revelou Albert. Daí para frente, os dois se desentenderam ainda mais e o bate-boca rolou solto. “Eu limpo a casa”, justificou a peoa se referindo à trolagem da espuma que fez na companhia das amigas. Vanessa Carvalho entrou em defesa da peoa e garantiu: “A gente não fez nada”.

Albert seguiu irritado e ironizou a postura das aliadas: “Arrebentaram lá na festa e, depois, aqui dentro”. A loira entrou na onda do deboche e indagou ao peão: “Quem vai pagar a festa é você?”. O empresário logo retrucou: “Não interessa, é o ambiente”. Babi se estressou de vez e relembrou as próprias atitudes: “Não machuquei você, não fiz brincadeira com você, a casa eu limpo e não fui eu que tomei punição”.

O peão insistiu na temperatura da água e cobrou: “E meu banho quente?”. A peoa não pensou duas vezes e respondeu: “Você reclama com quem tomou a punição”. Albert não desistiu do seu ponto de vista e deixou claro: “Se vocês acham que estão certas, continuem assim. Perderam o limite e sabem disso. O pior de uma pessoa, quando erra, é não assumir”.

Além disso, ele relembrou que precisou ajustar o microfone da peoa algumas vezes durante a noite. A loira explicou que o aparelho caiu e ela não teve culpa, mas o empresário não engoliu a desculpa. “Não interessa, a partir do momento que me fizer mal, é motivo de voto para mim, seja quem for. Você aprontou muito ontem, Babi”.

A ex-panicat desistiu de discutir e deu o ultimato: “Aprontei mesmo, a festa é para isso”. Eita, será que o Grupinho está prestes a rachar?

Se liga na treta:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

