Albert define Sidney como candidato para receber um dos seus pergaminhos do Lampião do Poder Em papo cabeça, os peões hablaram sobre o jogo, analisaram os rivais e ainda teve elogio ao G4; entenda Novidades|Do R7 26/11/2024 - 21h23 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h23 )

Mais uma vez, a Casa da Árvore foi palco de criação de estratégias Reprodução/PlayPlus

Assumindo o papel de estrategista nato, Albert Bressan teve um papo cabeça com Sidney Sampaio sobre seus próximos passos em A Fazenda 16. Após conquistar o Lampião do Poder pela segunda vez na temporada, o peão se empolgou nas ideias para movimentar ainda mais a competição do reality rural.

Logo antes da formação da Roça desta terça (26), o empresário chamou o ator para trocar figurinhas de jogo e ainda fez uma revelação tentadora. Considerando os candidatos para entregar um dos cobiçados pergaminhos no Deck, Albert confessou para Sidney que o peão está no segundo lugar da fila para receber a vantagem.

Contudo, devido às últimas desavenças que o ator teve com Flor Fernandez, principal aliada do empresário no jogo, o dono do Lampião resolveu checar o terreno para se certificar de que Sidney não usaria o suposto poder contra a apresentadora.

“Você é a minha segunda opção de passar algum poder”, revelou Albert. Além disso, o peão admitiu estar com medo de dar um tiro no pé, por isso solicitou que o ator não prejudique Flor com o uso do pergaminho.

Interessado na proposta, Sidney mandou a real: “Tenho minhas ressalvas com ela, mas sendo um pedido seu, não vou [prejudicá-la]”. O empresário se animou e comemorou: “A gente vê o que consegue movimentar”.

Se liga:

Sidney e Albert conversam sobre os Poderes do Lampião: "Você é a minha segunda opção de passar o Poder", diz o empresário para o ator 👀



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/dvIOp2D8T2 — A Fazenda (@afazendarecord) November 26, 2024

Não demorou para o nome dos rivais entrar na conversa e Sidney foi otimista ao pensar na possibilidade de acabar com o ciclo de vitórias do G4 no jogo. “Já estão há mais de 30 dias com o [chapéu de] Fazendeiro”, lamentou Albert se referindo a Sacha Bali, Gui Vieira, Yuri Bonotto e Luana Targinno.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Ao se tocar dessa conta, o empresário desabafou: “Você vira o passageiro da agonia aqui dentro, não tem o que mexer [na competição]”. Além disso, o peão manifestou a vitória de algum integrante do Grupinho na disputa pela coroa caipira. “Para poder dar uma clareada no jogo e um ânimo na galera”, justificou.

Olha só:

"Eles estão há mais de 30 dias com o Fazendeiro", diz Albert sobre os rivais



👉 Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/2DZzYfrKRK — A Fazenda (@afazendarecord) November 26, 2024

As análises sobre o comportamento do G4 no jogo começaram e Albert não economizou nas analogias. “Um completa o outro. Tem o soldado, o advogado, a diretora criativa. Formam uma unidade com departamentos muito bem definidos e todos vão junto quando precisa”, observou o peão.

“Tudo é muito orquestrado. Nesse quesito, de fato, eles merecem aplausos”, admitiu Sidney. Eita, será que mesmo quando a intenção é falar mal, o elogio conta?

Confira:

Sidney e Albert analisam aliança do G4 💥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/vRzzWxNOJ7 — A Fazenda (@afazendarecord) November 26, 2024

Após garantir a confiança no ator, Albert abriu o coração: “Confesso que sempre te enxerguei no meu pódio”. O empresário disse, ainda, que se identifica com as posturas de Sidney no confinamento e o classificou como “alma boa”.

Veja:

"Sempre te enxerguei no meu pódio", afirma Albert para Sidney💥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/zYGrgwITFz — A Fazenda (@afazendarecord) November 26, 2024

A formação da décima Roça da temporada, que acontece nesta terça (26), promete abalar as estruturas de Itapecerica das Chamas e você não pode perder

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

