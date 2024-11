Albert tenta se aproximar de Sacha criticando Gizelly, mas o Fazendeiro aponta: ‘Nunca foi imparcial com o Zé!’ O ator se manteve atento na conversa e afirmou que o empresário é tendencioso em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 07/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 12h50 ) twitter

Os peões capricharam nas tretas matinais em A Fazenda Reprodução/PlayPlus

Depois de ‘macetar’ os rivais na delegação, o Fazendeiro Sacha Bali colocou Albert Bressan na parede! O empresário foi avisar que não curtiu a forma como Gizelly Bicalho citou a mãe do ator em treta na distribuição de tarefas de A Fazenda 16. Sacha aproveitou para apontar as ‘opiniões tendenciosas’ de Albert, que nunca foi confrontou Zé Love pelas falas contra Bali. Se o peão queria ficar em paz com o Fazendeiro, o tiro saiu pela culatra!

Durante a delegação, Sacha colocou Gizelly para cuidar do lixo, alegando que a advogada combina com a tarefa. A rival rebateu: “Pensei que ia colocar sua mãe”. Sem pestanejar, o ator mandou na lata: “Você queria que colocasse a minha mãe? Que bacana, Gizelly! Quando tacar o lixo, pode se jogar fora também!”

Na sede, Albert se posicionou: “Eu repudio!” Sacha, que acordou preparado para o embate, fez uma bateria de questionamentos: “Você também repudia ele [Zé] ficar chamando todo mundo de merda, falar que eu não tenho família, não sou casado e não tenho filho? Repudia ele falar do meu emprego? Falar que eu sou um ator bosta por não ter me visto na televisão? Repudia ele dizer que sou um bosta por ter 43 anos e não ser rico como ele?”

O empresário se assustou com a virada no bate-papo, e desconversou: “Estou falando de coisas pesadas, pautas que, para mim, são pesadíssimas. [...] Tudo aquilo que eu não pratico, não concordo.”

‌



Sacha ficou estressado, pois lembrou que Albert criticou as falas de Gizelly sobre sua mãe e também detonou o ator a respeito do apelido ‘Zé Lúcifer’, mas nunca disse nada contra Love: “Você está sendo imparcial em relação à Gizelly e a mim, mas nunca foi imparcial com o Zé!”

Albert alegou que Sacha estava levando a conversa ‘para outro lado’, mas o ator afirmou que o empresário ‘passa pano’ para o Grupinho. A conversa foi longa e terminou em climão!

‌



Se a aproximação de Albert com Gui na quarta (6) rolou pacificamente, com Sacha o empresário encontrou dificuldades.

Assista:

‌



Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Delegação de Sacha tem deboche e treta: ‘A pessoa que mais combina com o lixo, Gizelly’:

A delegação de tarefas do Fazendeiro Sacha Bali colocou fogo no feno de A Fazenda 16! Sem papas na língua, o novo mandachuva debochou de Gizelly Bicalho, exaltou os amigos, jogou plaquinha de rival no chão e pediu mutirão de votos para Gui Vieira e Flor Fernandez. Veja!