Alerta de fogo no feno! Confira qual foi a opção da Chama Laranja escolhida no Kwai Os fãs do reality rural são especialistas em movimentar a competição e, desta vez, não foi diferente Novidades|Do R7 21/10/2024 - 22h40 (Atualizado em 21/10/2024 - 22h40 ) twitter

Você ajudou colocar mais faísca no Lampião do Poder? Reprodução/Instagram

O Lampião do Poder foi atualizado com sucesso! Após mais uma enquete no Kwai, o público de A Fazenda 16 falou e foi ouvido. Entre as opções para o Poder da Chama Laranja, os fãs decidiram a mais explosiva e trataram de mandar direto para um dos pergaminhos. Agora, o vencedor da Prova de Fogo conta com uma vantagem para lá de tentadora para colocar aquela dose extra de fogo no feno na formação da Roça.

Descubra a alternativa mais votada:

Opção B - Hoje não haverá puxada da Baia tradicional. Você deve apontar um peão da Baia e outro da sede. O segundo roceiro deve puxar um desses dois para a terceira vaga na Roça.

Eita, parece que o deck da sede vai tremer mais do que nunca nesta terça (22), e você não pode perder.

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

