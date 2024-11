Alerta de fogo no feno! Saiba qual foi o Poder da Chama Laranja escolhido pelo público de A Fazenda 16 A formação da próxima Roça promete agitar a sede e o vencedor da Prova de Fogo vai contar com pergaminhos explosivos Novidades|Do R7 11/11/2024 - 22h37 (Atualizado em 11/11/2024 - 22h37 ) twitter

Você contribuiu para a seleção do Poder? Reprodução/Instagram

O público votou e o Poder da Chama Laranja foi decidido! Para agitar ainda mais a formação da oitava Roça de A Fazenda 16, o Lampião do Poder foi atualizado com sucesso e um dos cobiçados pergaminhos já está pronto. Graças aos fãs do reality que votaram na enquete do Kwai, o vencedor da Porva de Fogo vai ter mais uma opção bombástica para incendiar a votação.

Confira a alternativa escolhida:

Opção A: Escolha três peões da sede. Somente eles estarão disponíveis para a votação cara a cara.

E aí, bateu a ansiedade para a movimentação que vai rolar no deck?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Eliminação inesperada e delegação faisqueira: confira os fatos que agitaram a semana em A Fazenda 16

share A semana em A Fazenda 16 surpreendeu os fãs e até mesmo especialistas em reality, que não apostavam na eliminação do líder do Grupinho (que atualmente já era Grupão), Zé Love. Mas, toda essa confusão rural começou na dinâmica de apontamento, quando os peões abriram a semana servindo tretas para todos os gostos; confira tudo o que rolou! Reprodução/PlayPlus