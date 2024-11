Aliadas fazem piadas sobre o medo de Vanessa ir para a Roça: ‘Vende a mãe dela na feira!’ Flor e Flora desdenharam da atriz em bate-papo com o Grupinho na academia de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 29/10/2024 - 11h30 (Atualizado em 29/10/2024 - 11h30 ) twitter

A peoa foi alvo de piadas pesadas das colegas de confinamento Reprodução/PlayPlus

Nem só de tretas entre os grupos vivem os peões de A Fazenda 16, eles descem a lenha nos aliados também! Em conversa descontraída na academia, Vanessa Carvalho foi alvo de comentários e piadas ácidas de Gizelly Bicalho, Flor Fernandez e Flora Cruz.

No bate-papo, Flora perguntou se Zé Love votaria em Vanessa. O peão alegou que ainda faltam quatro rivais “do lado de lá” para eliminar, citando o quarteto de Gui Vieira, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto.

Ainda batendo na mesma tecla, a designer questionou o motivo da atriz ter voltado de uma Roça: “Vai ver o povo gostou de ver que ela acordou”, opinou Flor. Já Gizelly, lembrou do carisma de Márcia Fu e comparou com Vanessa: “Pode ser boazinha e tudo, mas ela não tem um pingo de carisma!”

Aproveitando a deixa, Flor soltou uma alfinetada: “Todo mundo sabe que ela vende a alma para não ir para a Roça!” Flora foi além: “Vende a mãe dela na feira”, debochou.

Será que a atriz está prestes a virar alvo do novo Grupão? Vale lembrar que a sede está novamente dividida, desta vez com o quarteto de Sacha de um lado, e o restante dos peões no novo time, formado pelo antigo Grupinho com as peoas do ex-Grupão, Gizelly, Flora e Camila Moura.

Se liga:

"A Vanessa pode ser boazinha e tudo, mas ela não tem um pingo de carisma", dispara Gizelly 💥🤯



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/uoRhxNvrKH — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2024

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Dedo no requeijão e mais! Relembre as tretas envolvendo comida em A Fazenda 16:

