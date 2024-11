Aliados do Grupinho divergem entre Camila Moura e Flora Cruz como próximo alvo na competição Em conversa com Sidney Sampaio e Zaac, Zé Love comentou sua visão de jogo, mas os peões discordaram Novidades|Do R7 19/10/2024 - 13h12 (Atualizado em 19/10/2024 - 13h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será que o Grupinho vai chegar em um consenso para a próxima votação? Reprodução/PlayPlus

Após a semana cheia de emoções e uma festa que abalou as estruturas da sede, a peãozada de A Fazenda 16 acordou mais calma na manhã chuvosa deste sábado (19). Mesmo assim, o clima não impediu as estratégias de rolarem soltas e os competidores aproveitaram para confabular sobre a próxima Roça da temporada, sem deixar de lado as análises sobre os adversários.

Reunido com alguns aliados, Zé Love revelou suas opções de voto para os temidos banquinhos. “Por mim, colocaria Camila [Moura]. Tem também Luana [Targinno], Gui [Vieira]”. Após falar alguns nomes, o peão refletiu e observou: “Aliás, todos [do Grupão] são opções minhas”. Sidney Sampaio concordou, mas garantiu a melhor escolha: “Eu iria em Flora [Cruz]. Jogo muito confortável”.

O ator insistiu em votar na designer e justificou sobre deixar a historiadora como plano B: “Acho que Camila ainda oscila [no grupo]. A raiz mesmo, o DNA [do ‘problema’] é Flora”. Zé Love seguiu na primeira opção e explicou sobre a Camila: “É uma pessoa que a gente iria deixar muito mais incomodada, por ser mais reativa”.

Zaac também participou da conversa e adicionou: “Tem que bater em que está se destacando. Flora já está como a ‘cabeça’ do grupo”. O ex-jogador discordou da visão de jogo dos amigos e garantiu que Camila teria muita voz dentro do Grupão.

‌



Ainda na tentativa de mudar a perspectiva de Zé Love, Sidney explicou: “Acho que Flora é mais carismática, sabe maquiar mais [a rivalidade]. Camila se expressa de uma maneira mais rude, mal me cumprimenta, ela é mais verdadeira”. O Resta Um entrou em pauta e os aliados revelaram acreditar que Luana ou Gizelly Bicalho sobrariam esta semana.

A conversa mudou de foco e Sacha Bali, maior oponente dos peões, virou assunto. Sobre a volta da interação do ator com seu ex-grupo, Zaac admitiu: “Eu sabia”. O deboche tomou conta dos cometários e Sidney observou: “Até que demorou”.

‌



E agora, quem será que vai virar o novo alvo oficial do Grupinho?

Confira um trecho:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Surpresa! Veja as aparições do Galinho em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Como diz o meme, o Galinho é 'dono e proprietário' de A Fazenda 16! O mascote percorre a sede e aparece em todos os cantinhos inusitados do local. Por vezes, o personagem dá o ar da graça e surpreende o público. Relembre as aparições dessa fofura!