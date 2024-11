Alvos definidos? Veja quem corre o risco de cair na quarta Roça de A Fazenda As conversas sobre votação e estratégias de jogo estão bombando no reality rural Novidades|Do R7 15/10/2024 - 12h13 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h15 ) twitter

A quarta formação de Roça promete fogo no feno! Reprodução/PlayPlus

O momento mais aguardado da semana em A Fazenda 16 está chegando! A formação da quarta Roça acontece nesta terça (15), e as movimentações estratégicas estão a todo vapor. O Fazendeiro Zé Love já cravou a indicação em um de seus inimigos, Sidney Sampaio venceu a Prova de Fogo e terá dois poderes incríveis ao seu dispor, Vanessa Carvalho entrou na mira da sede após treta generalizada, e o Grupão está pensando em formas de salvar os integrantes da berlinda.

No Rancho do Fazendeiro, Zé Love contou aos amigos que Yuri Bonotto será seu alvo: “O grandão bobão deixa comigo”. O Grupinho está bastante tranquilo, afinal, contam com o voto do Fazendeiro e os Poderes do Lampião. Sidney venceu a Prova de Fogo, que foi ao ar na segunda (14), e vai receber dois pergaminhos explosivos. O laranja foi escolha do público na enquete do Kwai, e consiste na anulação de todos os votos de um peão da sede.

Antes da disputa pelo Lampião do Poder, Vanessa se envolveu em uma confusão por medo de cair na Baia. Ela tentou combinar voto com Sacha Bali e Julia Simoura, a fim de que os peões não puxassem ela para a estada ao lado de Colorado. O tiro saiu pela culatra, e os dois grupos ficaram chocados com a tentativa dela de ‘vender voto’. Por esse motivo, ela foi alvo na dinâmica de apontamento e acabou caindo na Baia por escolha dos perdedores da prova, Flora Cruz, Julia e Sacha.

Vanessa corre sério risco de ser puxada para o terceiro banquinho da formação da Roça pelo peão mais votado da sede. Caso o mais indicado seja um integrante do Grupinho, ela pode escapar da berlinda, mas se for alguém do Grupão, a puxada será inevitável.

Por falar em Grupão, a galera acredita que Gui Vieira ou Suelen Gervásio podem estar na mira dos oponentes. Para se defenderem, a modelo e o ator tentam criar estratégias para direcionar os votos para Albert Bressan ou Fernanda Campos. Eles ainda não chegaram a uma opção em comum. A equipe adversária pretende mirar em Sue. Vale lembrar que o Poder da Chama Laranja, que estará nas mãos de Sidney, pode salvar um peão do Grupinho, anulando todos os votos dele.

Se Vanessa for a peoa puxada da Baia, começará o Resta Um e vai salvar alguém do Grupinho, que acolheu a atriz após treta sobre venda de votos. Pela primeira vez na temporada, corre o risco dos quatro banquinhos da formação da Roça serem ocupados por peões do mesmo time.

Vai perder essa votação emocionante?

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Dinâmica de apontamento tem alvo certo, Vanessa Carvalho:

share Programa errado Na atividade de apontamento, que foi ao ar nesta segunda (14), os peões precisaram dizer quem estava no programa errado, ou seja, quem não deveria estar em A Fazenda 16. Eles tiveram que designar uma nova atração para o oponente, como Novelinha Confinados pelo Acaso, Fazenda News e Fofoca na TV. Vanessa foi a jogadora mais escolhida, já que virou alvo da sede após ser pega confabulando votos