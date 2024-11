‘Aponta o dedo na cara de mulher’: treta entre peoas do Grupão e Sacha volta a estourar em A Fazenda 16 Após a ‘guerra do leite condensado’, uma DR ressurgiu entre o ator e suas ex-aliadas Novidades|Do R7 22/10/2024 - 17h58 (Atualizado em 22/10/2024 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A tarde de terça (22) foi recheada de discussões na sede Reprodução/PlayPlus

Se existia alguma chance do Grupão voltar a ser unido, a discussão desta terça (22) veio provar o contrário. Depois da treta do leite condensado, Sacha Bali e Gizelly Bicalho trocaram farpas em A Fazenda 16. A briga com a advogada evoluiu para uma DR gigante com as ex-aliadas, Camila Moura, Flora Cruz e Julia Simoura. Entenda!

Quando a lata de leite condensado vazia foi encontrada, Fernando Presto descobriu que Luana Targinno estava escondendo dois doces na gaveta. Ela virou a suspeita principal, o que gerou supertreta com o chef. Chateada, a influencer chorou e tentou encontrar o verdadeiro culpado. Ela descobriu que foi Gizelly.

Luana disse que no lugar da amiga, admitiria a culpa. A advogada alegou que todas as meninas comeram o doce. Foi quando Sacha entrou na treta: “Mas quem escondeu foi você e você não assumiu”. Gizelly ficou furiosa, disse que o ator não tinha moral para falar dela: “Você aponta o dedo na cara de mulher, chama mulher de escrota, imagine o que não faz lá fora. Fez arminha na minha cara! Você não grita com homem nenhum.” Ele rebateu: “Você é escrota, mesmo!”

Veja:

‌



"Quem escondeu foi você e você não assumiu", fala Sacha para Gizelly sobre o leite condensado. A peoa não gosta e dispara: "Você não tem moral" 💣



👉 Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004QjCq pic.twitter.com/54TcQcXSLl — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2024

Além de citar os apontamentos, a advogada chamou o rival de ‘esquerdomacho’.

Sacha foi questionar Camila sobre as acusações de Gizelly, pois ao seu ver, as peoas só se posicionam em pautas que ele é acusado. Yuri Bonotto tomou partido do amigo e alegou que as colegas sempre apontam o dedo para o ator: “Isso pode queimar o cara!”

‌



Flora ficou irritada, e lembrou que defendeu Sacha na treta com Sidney Sampaio.

Se liga:

‌



"Coloque o que eu falo", dispara Flora para Yuri. Os peões conversam sobre comentários em relação ao Sacha 😬



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/YT35q86ptM — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2024

Enquanto Flora e Yuri discutiam, Sacha relembrou que Camila chegou a comparar a relação dela com ex ao affair que o ator teve com Larissa: “Você que não assistiu e que não viveu, não tem como virar e me julgar, me colocando no mesmo bolo que você viveu a partir de uma plaquinha que você viu no programa Hora do Faro. Me colocou no lugar de machismo!” Ela rebateu com uma pergunta: “Você acha que não é machista?”

Sacha pontuou: “Na hora de vocês se posicionarem, vocês só pegam um erro meu para falar”. Nesse momento, a treta envolveu Flora também, ela tomava banho enquanto retrucava os apontamentos do ex-amigo.

Assista:

"Na hora de vocês se posicionarem, vocês só pegam um erro meu para falar", declara Sacha para Camila e Flora 😬



👉 Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/QU0n0f2vrO — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2024

Flora alegou que Sacha teve ‘falas capacitistas’ com Zaac e Sidney: “Acabou de repetir, ‘está tendo alucinações‘. Quem tem alucinação precisa de ajuda psiquiátrica, Sacha! Isso que você não está entendendo. Eu, se fosse você, nem voltaria nesse assunto!”

O banho acabou e a peoa foi para o quarto. Por lá, elas repercutiram a treta do leite condensado e voltaram a citar Sacha. Gizelly contou para as meninas que em momento algum jogou a culpa da lata escondida em Julia. Segundo a advogada, o ator deu a entender que ela queria ferrar com a amiga. Sacha entrou no quarto e pegou as peoas no pulo, dando continuidade à discussão.

Julia contou que se sentiu mal após saber da briga de Sacha com Sidney e a possibilidade dele ter ofendido pessoas com algum tipo de disfunção intelectual. A irmã da atriz tem TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), e ela se colocou no lugar de Sidney.

Na academia, Luana, Yuri, Gui Vieira e Sacha desceram a lenha nas ex-amigas: “As meninas tinham uma história com a qual eu nunca concordei, que tu ama muito o Sacha e ele te manipula”, disse a influenciadora ao modelo. Yuri comentou: “Ele nunca mandou eu falar nada. Eu pego várias dicas com o cara.”

Yuri chegou a dizer que as peoas estão “jogando nas sombras”.

Olha só:

"As meninas têm uma história com a qual eu nunca concordei, que o Sacha te manipula", diz Luana para Yuri 👀



👉 Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/YfI9FQnAZ0 — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2024

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Conselheira rural! Reveja frases inspiradoras de Adriane Galisteu em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Prontos para uma explosão de inspiração? Diretamente de A Fazenda 16, Adriane Galisteu soltou os melhores pensamentos e pérolas de Itapecerica das Chamas. Se você precisa de conselhos, frases motivacionais, ou simplesmente rir um pouco, está no lugar certo. Confira!