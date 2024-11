Após supertreta, Albert Bressan e Yuri Bonotto voltam a se provocar: ‘Me cutucou, vai ter que me aturar’ A rivalidade entre os participantes só cresce, e nesta quarta (20), nova discussão rolou em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 20/11/2024 - 14h43 (Atualizado em 20/11/2024 - 14h43 ) twitter

Os peões protagonizaram show de deboche Reprodução/PlayPlus

Os ranços avançam de zero a 100 em A Fazenda 16! Se há poucos dias, Albert Bressan pensou em jogar com o G4, atualmente, o empresário só imagina formas de colocar os oponentes na Roça. Após supertreta com Sacha Bali e Yuri Bonotto na madrugada de quarta (20), uma nova discussão aconteceu durante a manhã, recheada de deboche e xingamentos.

Vale lembrar que quando Sidney Sampaio usou o Poder da Chama para colocar Flor Fernandez e Albert na Baia, a dupla rompeu laços com o Grupinho e passou a se aproximar do G4. Mas com a eliminação de Zé Love, o empresário começou a ver Sacha como possível alvo do público, imaginando que os fãs do reality não queriam rivalidades como a do ator com o ex-jogador. Albert desfez a proximidade com o quarteto, e Yuri Meirelles entrou na mira do rival ao defender o ator de críticas do empresário.

Albert criticou atitudes de Sacha na atividade de apontamento, e protagonizou discussão acalorada com Yuri. O empresário chamou o modelo de mimado, criança, terceira série, covarde e imaturo.

Após formação da nona Roça, voltaram a se atacar em supertreta. Albert falou que Sacha ‘amarelou’ ao não puxar Sidney para o terceiro banquinho e alegou que o jogo do ator era barato. Bali não engoliu seco: “Seus cheques pré-datados vão compensar na quinta-feira e você tem que ter saldo”, soltou, dando a entender que o rival será eliminado.

Yuri foi defender o amigo e revelou que adoraria ver o empresário ‘engomadinho’ sendo eliminado. Albert disparou: “Seu conteúdo é zero. Infantil, cansativo e enjoativo”. A briga foi longa, com direito à imitação e muita gritaria.

Nesta manhã, Albert não se aguentou ao ver Yuri passando pela sede e pediu dicas de look, lembrando que foi chamado de engomadinho: “Para de distorcer tudo o que a gente fala. Você deve ser meio burro, sua cabeça não deve ter cérebro. Falei ontem que você quer passar uma imagem de bonitinho, engomadinho, bom-moço, mas que não é nada disso”, disparou o modelo, alegando ainda que o empresário é o novo câmera-trato dele.

“Você tem cinco anos de idade mental. Me cutucou, vai ter que me aturar”, rebateu Albert. Ele ainda provocou Yuri dizendo para ele tomar cuidado com as portas, para não quebrá-las, e cantou música de O Rappa, imitando as cantorias do G4.

Assista:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

