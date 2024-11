Azedou! Entenda a confusão do leite condensado que gerou supertreta na sede As peoas do Grupão comeram o doce juntas na tarde de segunda (21) em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 22/10/2024 - 15h34 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h34 ) twitter

Quem diria que um docinho renderia tantas tretas, não é? Reprodução/PlayPlus

Afinal, quem escondeu a lata de leite condensado atrás do filtro de água na despensa e ainda deixou uma colher suja? Uma supertreta estourou em A Fazenda 16. Após as peoas do Grupão se deliciaram com a guloseima na tarde de segunda (21), Gizelly Bicalho colocou a lata atrás do filtro de água, e nesta terça (22), o objeto foi encontrado, gerando uma confusão generalizada!

Camila Moura, Flora Cruz, Gizelly Bicalho, Julia Simoura e Luana Targinno comeram o leite com frutas na Casa da Árvore. Segundo as próprias peoas, a atriz levou as ‘cumbucas’ e a lata de volta para a sede, mas ao invés de jogar no lixo, a advogada pegou o objeto e escondeu atrás do filtro de água. Gizelly disse que achava que Julia iria jogar fora.

Na manhã desta terça, Yuri Bonotto e Fernando Presto encontraram a lata vazia e ficaram atônitos. Todos logo pensaram em Gizelly: “É a cara dela”, opinou Gui Vieira. Albert Bressan soube que Luana escondeu latas para fazer sobremesa e soltou para o Grupão: “Imagina se cada um esconder uma lata?” A influencer não gostou da forma como o empresário a confrontou. Gizelly trouxe à tona a punição que ninguém assumiu a autoria.

Fernando chegou na varanda e soltou: “Você está guardando leite condensado desde a primeira semana, da Raquel. Eu acredito que foram vocês que pegaram esse leite. Não devolveu o da Raquel e está pegando mais! [...] É hipocrisia”. O chef ficou muito irritado ao descobrir que Luana tinha latas escondidas em sua gaveta: “Vocês adoram apontar o dedo!”

Eles foram para a sede e tretaram feio. Fernando mandou a rival “bater o sino” e ela começou a chorar e gritar. O chef continuou: “Vai cuspir em mim? Vai jogar a cadeira nos outros? Agressiva!”

Luana virou a grande suspeita de ter escondido o doce, e sentiu a pressão: “Se as pessoas assumissem o que fazem, tudo seria mais fácil!” Ela ficou aos prantos chorando na varanda!

Gilsão a aconselhou a contar quem foi a verdadeira culpada, pois o personal acreditava que ela sabia. Luana disse que não tinha ideia de quem tinha escondido a lata. Porém, ela confrontou Gizelly, que assumiu com muito custo. A advogada contou que trouxe a lata da Casinha da Árvore para a sede junto com Julia, e acreditava que a atriz tinha jogado o obejto no lixo.

Correndo, Luana foi contar para o Grupinho que ela não foi a responsável por esconder a lata, pois teve medo de receber votos por conta do mal-entendido. Julia ficou incrédula quando ouviu seu nome na roda, e também foi explicar para os adversários que não foi a culpada, pois iria jogar fora, mas Gizelly tomou à frente.

Em seguida, Gizelly brigou com Sacha, que confrontou o motivo pelo qual a advogada deixou Luana levar a culpa.

Veja:

"Você é machista, esquerdomacho", fala Gizelly para Sacha 🔥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HTEFN pic.twitter.com/HhanFefcoP — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2024

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

