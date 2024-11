Babi, Fernando e Sacha na mira? Entenda como rivais devem sentar lado a lado na formação da Roça Peões já calculam estratégias para o votatório desta terça (19) em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 18/11/2024 - 15h03 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h04 ) twitter

Será que os peões vão conseguir escapar do alvo? Antonio Chahestian/RECORD

Mais uma Roça está chegando em A Fazenda 16 e os peões já começaram a debater sobre os possíveis alvos para sentarem nos temidos banquinhos e encararem a varanda da verdade de Adriane Galisteu. O G4, assim como o Grupinho, focam em mirar nos adversários para que possam garantir mais uma semana no reality rural.

Logo após a eliminação de Gizelly Bicalho na quinta-feira (14), Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto conversaram sobre o jogo e as reflexões da eliminação da ex-peoa. “Agora vai sair um por um do grupo deles”, especulou o ator. “Tomara”, apoiou o dançarino. Já a Fazendeira tem suas dúvidas: “Eu não tenho essa autoconfiança de vocês”, confessou.

Ainda no mesmo dia, Flora Cruz conversou com os integrantes do Grupinho e se posicionou com relação à Roça. “Nessa próxima Roça, tem que sair um deles”, afirmou sobre os membros do G4. Ela também pontuou que “já é a terceira ou quarta Roça que sai quem eles querem”.

Na Casa da Árvore, Sidney Sampaio aproveitou para conversar com Juninho Bill sobre os próximos passos. Ele analisou o cenário do jogo e as possíveis estratégias para colocar Sacha na Roça. De acordo com o ator, o rival “é o mais fácil de ser votado por uma maioria”. Sidney aproveitou para destacar situações que irá utilizar como justificativa para o voto no peão e quis saber a opinião de Juninho sobre a berlinda: “O que vale é conseguir colocar um lá”, disse o cantor sobre os adversários.

No dia seguinte a eliminação de Gizelly, o G4 ainda se movimentava rumo às estratégias para a Roça. Sacha disse que seu foco agora é colocar participantes que ainda não sentaram nos banquinhos. Da parte da Fazendeira, o nome de Babi Muniz é um dos cotados. Já pensando nos votos que irão receber, Gui e Yuri falaram sobre a estratégia de usar a Baia como um instrumento de defesa.

Enquanto as análises, estratégias e formas de escapar da berlinda rolam soltas pela sede, tem peão afirmando que é forte demais para alguém querer disputar a preferência do público com ele.

Fernando Presto falou em conversa com Sidney e Gilsão que os rivais têm medo de ir para a Roça com ele. “Eles não vão tentar me colocar na Roça agora”. De acordo com ele, o fato de já ter voltado de duas demonstra sua força dentro do programa.

Porém, após atividade de apontamento, que foi gravada no domingo (17) e vai ao ar nesta segunda (18), Luana se mostrou em dúvida sobre a indicação de Fazendeira: “Eu estou super na dúvida de quem eu vou votar, estou sendo bem sincera com vocês, porque eu odiei o que o Fer fez hoje. Achei ridículo, uma super falta de respeito contigo, Sacha. Ele abriu a boca esses tempos para falar que, se não fizesse isso, apanharia de hétero lá fora. Gente, o que ele fez com você, Sacha, foi totalmente humilhante e agressivo!”

Será que, de fato, ela vai trocar a indicação de Babi por Fernando, ou seguirá a estratégia do G4?

Quer saber quem sentará nos temidos banquinhos nesta terça-feira (19)? Então, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

