Babi Muniz alfineta torcida de Sacha Bali: ‘Leva para casa’ Durante a Live do Eliminado, a ex-panicat abriu o coração para Lucas Selfie e Márcia Fu sobre as polêmicas de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 23/11/2024 - 00h16 (Atualizado em 23/11/2024 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Babi Muniz fala sobre sua participação em A Fazenda 16 na Live do Eliminado Reprodução

Após deixar A Fazenda 16, Babi Muniz, soltou o verbo para Lucas Selfie e Márcia Fu na Live do Eliminado desta sexta (22). A ex-panicat falou sobre sua treta com Sacha Bali, relembrou a amizade com Zé Love e assistiu momentos polêmicos da sua participação no reality.

Já no início do programa, Selfie trouxe a Roça à tona e quis saber quem a ex-participante achava que sairia na noite de eliminação. Para ela, seria Albert Bressan, por ser “um jogador neutro”. O apresentador aproveitou para dizer que Babi possuía mais torcida que Albert, entretanto, aparentemente os torcedores de Sacha se mobilizaram para tirá-la devido as brigas com o peão. “Leva o Sacha para a casa, fica 24 horas com ele e depois fala para mim”, cutucou a ex-panicat.

Lucas quis saber de Babi pelo o que ela está mais ansiosa após ter cruzado a porteira da sede, mas ela não soube responder, pois acredita que “está perdida”. Márcia e Selfie resolveram surpreender a ex-peoa e colocaram o namorado da loira, Luiz, para conversar com ela por ligação. Bastante empolgada, Babi brincou e falou que imaginava estar solteira por suas ações dentro do reality. Ela pediu desculpas e disse que o amava. Luiz retribuiu e garantiu que logo estarão juntos.

Logo depois foi a hora do quadro Dois reais ou um post misterioso. A primeira publicação era de Vivi Fernandez, mas a recém-eliminada preferiu aceitar os dois reais, justificando que a ex-colega de confinamento “é uma planta”.

‌



Na sequência, Babi quis visualizar o post de Chico Barney: “Adoro a Babi. Estou torcendo para ela entrar em outro reality sem entrar em uma seita burra”, referindo-se ao Grupinho, aliados da ex-jogadora.

Na hora de descobrir a aceitação do público sobre seu jogo, ela não escondeu o medo. Quando chegou o momento de conferir como estava o número de seguidores em suas redes sociais, Babi ficou aliviada em ver que a quantidade permaneceu intacta. Fu quis saber o motivo de ela achar que poderia ter perdido seguidores e Babi explicou que se sentiu receosa por ter “brigado com o favorito”, fazendo referência ao rival, Sacha.

‌



Selfie destacou que o problema não é brigar e que isso é comum em realities. A questão são as ações durante uma discussão.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

‌



Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

E por falar em discussão, o momento mais esperado pelo público aconteceu. Babi assistiu ao vídeo da treta generalizada, que fez com que ela alegasse que Sacha havia empurrado Fernanda Campos. “Lá, minha perspectiva foi diferente da do vídeo. São ângulos diferentes. No dia, cheguei a ficar na dúvida, mas a Fernanda me contou depois e eu confirmei”.

Ela disse ainda que assistindo ao VT, a cena não tem tanta intensidade como havia presencialmente e completou: “O que vi lá foi uma coisa e no vídeo é outra”. Ela contou que essa situação a machuca por estar confusa com relação aos acontecimentos.

Questionada por Lucas, ela disse que se desculparia com o adversário por afirmar que ele agrediu uma participante. “Mas só por isso. Eu continuo achando tudo que acho dele. Ele é agressivo”, enfatizou. Babi não foi a única que voltou atrás com relação a situação. Na live, rodaram vídeos de Camila Moura, Zé Love e Gizelly Bicalho concordando que nunca houve nenhum empurrão.

Outro assunto polêmico foi a dinâmica de apontamento em que Babi se retirou do local após discussão com Bali. A ex-peoa disse que o momento despertou lembranças ruins e seu ato de defesa foi sair. “Você não acha que a partir do momento que você gritou, não abriu caminho para ele fazer o mesmo?” quis saber Selfie. Babi disse que não vê dessa forma.

Márcia comentou que “tiveram muitos embates à toa, sem motivo e que eles poderiam estar se divertindo mais no jogo, ao invés de se desgastarem com tantas brigas”. Babi concordou, mas ressaltou que no confinamento tudo é muito intenso. Os pontos de vista são limitados e as emoções ficam à flor da pele.

Relembrando um momento de bastante sofrimento, Lucas e Márcia quiseram saber como Babi se sentiu ao perder dois amigos de uma só vez no game: “Fiquei arrasada”, disse. Ela comentou que se apoiou em Zé Love, por quem criou um forte laço de amizade e que se não fosse por ele, talvez teria abandonado o jogo.

DE MALA E CUIA

A comunidade do Kwai quis saber se a ex-peoa preferiria estar no programa convivendo com Sacha ou aqui fora longe dele. “É melhor aqui fora. Estava endoidando”, respondeu.

No fim da Live do Eliminado, Babi deixou um recado especial ao público: “Só quem está lá dentro sabe como é difícil. Se errei, foi tentando acertar. Fiz o que pude e o que deu. Aos que agradei, obrigada por me defenderem. Aos que não agradei, peço desculpas. Não dá para agradar todo mundo”.

E como cutucada final, ela não poderia deixar de citar o seu maior rival: “E quem gosta do Sacha, leva ele para casa”.

Certamente, essa rivalidade entre os dois marcou o programa e, ao que tudo indica, Babi não mudou sua concepção sobre o peão. Será que eles conseguirão se entender no futuro?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Tretas, alianças e deboche: reveja a trajetória de Babi Muniz em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Babi Muniz viveu a experiência em A Fazenda 16 intensamente! Ao longo do reality rural, ela fez alianças e defendeu seus amigos até o final, também buscou se posicionar e não esqueceu de se divertir para valer nas festas. Durante o trato, mostrou todo o seu carinho aos bichinhos e deixou o programa sem realizar o sonho de ser Fazendeira. Relembre a trajetória da ex-panicat no game