Babi Muniz é a nona eliminada de A Fazenda 16, com 13,74% dos votos A ex-panicat enfrentou Roça complicada ao lado de Albert Bressan e Sacha Bali Novidades|Do R7 21/11/2024 - 23h46 (Atualizado em 21/11/2024 - 23h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ela teve trajetória repleta de altos e baixos no reality Antonio Chahestian/RECORD

As porteiras de A Fazenda 16 foram fechadas para Babi Muniz! A ex-panicat foi eliminada com apenas 13,74% dos votos do público na nona Roça da temporada, contra Albert Bressan e Sacha Bali. Ela teve passagem movimentada no reality, fez amizades, brigou e aproveitou as festas como ninguém. Agora, a ex-peoa se despede do programa, restando menos de um mês para a grande final.

Babi caiu na Roça por meio da indicação da Fazendeira Luana Targinno, que apontou ‘atos inconsequentes’ da rival: “Ela nunca sequer admitiu que estava errada, pelo contrário, ela sempre reproduziu discursos sem saber a veracidade”. A mandachuva citou momento em que a ex-panicat endossou suposta agressão de Sacha a Fernanda Campos, além de piadas e indiretas para o G4.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



A peoa sentou no primeiro banquinho, e foi acompanhada de Bali, o mais votado pela sede, que puxou Albert. Gui Vieira sobrou no Resta Um e ficou com a última vaga da noite, além de vetar o empresário da Prova do Fazendeiro. Babi teve a oportunidade de disputar o chapéu com os dois atores, mas Gui levou a melhor e a ex-panicat seguiu para a Roça com Sacha e Albert.

Babi conseguiu se safar das berlindas até o segundo mês de reality, mesmo sendo combativa e colecionando tretas. A ex-panicat já travou discussões com Larissa Tomásia, Suelen Gervásio, Flor Fernandez, Albert Bressan, Sacha e Yuri Bonotto. Ao mesmo tempo em que era treteira com os rivais, protagonizava momentos descontraídos com os maiores oponentes em festas, quando esquecia do jogo e bebia uns drinks a mais.

‌



A ex-peoa tinha ranço grande por Luana, mas nunca rolou briga entre as duas. O máximo foi uma discussão rápida sobre a divisão de edredons no quarto. Porém, a forma reativa e as acusações que Babi levantou contra Sacha, fizeram a Fazendeira indicar a ex-panicat para a Roça. Assim como Babi defendia Zé Love, Luana defendeu o G4 e o público decidiu o destino de Babi.

Como será que ficam os membros restantes do Grupinho? Será que eles vão rachar de vez?

‌



Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Tretas, alianças e deboche: reveja a trajetória de Babi Muniz em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Babi Muniz viveu a experiência em A Fazenda 16 intensamente! Ao longo do reality rural, ela fez alianças e defendeu seus amigos até o final, também buscou se posicionar e não esqueceu de se divertir para valer nas festas. Durante o trato, mostrou todo o seu carinho aos bichinhos e deixou o programa sem realizar o sonho de ser Fazendeira. Relembre a trajetória da ex-panicat no game