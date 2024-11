Babi Muniz, Gui Vieira e Sacha Bali disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (20) Quem ganhar escapa da Roça e conquista o chapéu; Albert Bressan foi vetado e já corre risco de eliminação Novidades|Do R7 20/11/2024 - 00h10 (Atualizado em 20/11/2024 - 00h10 ) twitter

Já sabe para quem vai sua torcida? RECORD/Antonio Chahestian

A formação da nona Roça de A Fazenda 16 foi daquele jeito e o Deck contou com mais um incêndio rural entre a peãozada. Cada vez mais perto do top 10, os peões estão dando a vida na competição e as tretas não dão trégua na sede. Pela terceira semana seguida, o G4 contou com as maiores vantagens do reality e o grupo entregou estratégias de sobra na noite desta terça (19).

Pela segunda vez com a posse do Lampião do Poder, Gui Vieira abriu a noite desbravando os pergaminhos que conquistou na Prova de Fogo. Ao analisar as possibilidades, o ex-ator mirim escolheu ficar com o Poder da Chama Branca e presenteou Sacha Bali com o da Laranja.

Antes de mais nada, contudo, Adriane Galisteu informou que, dessa vez, os peões teriam apenas um minuto cronometrado para as réplicas aos votos recebidos.

Fazendo jus ao seu segundo mandato, Luana Targinno tratou de cumprir a sua função e indicou Babi Muniz para o primeiro banquinho. “Mulher de verdade é aquela que reconhece seus erros”, alfinetou a Fazendeira. A ex-panicat não perdeu tempo de defesa e disparou para a rival: “Não tenho medo de você e das suas baixarias”.

Chegou a hora da votação cara a cara e os peões provaram que lugar de sabonete é no banheiro. Após receber sete votos, Sacha virou o segundo roceiro. Em seguida, a puxada da Baia teve uma reviravolta graças ao Poder da Chama Laranja.

Com o pergaminho em mãos, o ator pôde selecionar dois peões da sede para também virarem opções da sua própria puxada. Sem hesitar, o peão escolheu Albert Bressan e Gilsão. Com isso, ele preferiu puxar o empresário.

Então, o temido Resta Um tomou conta do Deck. No final, Gui acabou sobrando e completou a formação. Aproveitando a vantagem do veto da Prova do Fazendeiro, o ex-ator mirim optou por impedir Albert de disputar pelo cobiçado chapéu.

Para fechar a noite, Galisteu liberou o Poder da Chama Branca. Por coincidência, o pergaminho contava com a mesma jogada que Gui precisou exercer ao ocupar o quarto banquinho, e acabou anulado.

Agora, cabe a Babi, Gui e Sacha se jogarem no gigante de feno na tentativa de escapar da eliminação e ainda se tornar o novo mandachuva da sede. Não perca a disputa que acontece ao vivo nesta quarta (20).

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

