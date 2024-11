Babi Muniz repercute confusão com Sacha Bali: ‘Olhando agora parece muito mais leve do que na hora’ Eliminada da semana em A Fazenda, a modelo conversou com Lucas Selfie na atração exibida com exclusividade pelo PlayPlus Novidades|Do R7 22/11/2024 - 13h56 (Atualizado em 22/11/2024 - 13h56 ) twitter

Babi Muniz assume que confusão com Sascha pareceu mais leve olhando de fora do reality Divulgação/RECORD

Não deu para Babi Muniz em A Fazenda 16! A modelo deixou o reality rural da RECORD na noite desta quinta-feira (21) em mais uma roça do programa. Ela disputava a preferência do público com Albert e com o rival direto Sacha, mas acabou levando a pior e deu adeus ao sonho de conquistar o prêmio de R$ 2 milhões.

Logo depois de ter anunciada sua eliminação, Babi participou da Cabine de Descompressão, no PlayPlus, onde deu sua primeira entrevista, após mais de dois meses de confinamento, a Lucas Selfie.

A modelo foi questionada sobre as brigas que teve com Sacha, em especial sobre a acusação de uma suposta agressão do rival a sua aliada, Fernanda.

Babi ficou um pouco desconcertada ao ver o VT da briga generalizada, na qual ela acusou o ator de ter empurrado Fernanda. “Olhando agora parece muito mais leve do que na hora... Mas eu realmente acreditei. Tanto que lá dentro questionei minha saúde mental”, disse a eliminada.

‌



Logo no começo da conversa, Babi confessou a Selfie que não achava que chegaria tão longe no programa. “Não imaginava que ia ficar tanto tempo, achei que ia sair antes, ou desistindo, ou sei lá...”.

Selfie também destacou o fato da moça ter começado com um humor leve, divertido e, com o passar do tempo, ter se transformado, tornando-se repetitiva, principalmente em relação às atitudes de Sacha. “La dentro a gente chega com energia de um jeito, da forma que você é. E o jogo vai te moldando de outro jeito. As pessoas vão te moldando para você ser outra pessoa”, analisou a ex-peoa.

‌



Babi falou ainda sobre os motivos que a levaram a abandonar a Atividade de Apontamento desta semana, quando Sacha chegou muito perto dela. “Parecia que ele estava gigante. Começou a me dar ansiedade, gatilho. Por isso que eu saí correndo, não queria ficar ali vivenciando aquilo. Foi uma forma de me proteger”.

A entrevista completa de Babi Muniz na Cabine de Descompressão está disponível no PlayPlus, onde também podem ser conferidas as demais edições da atração com todos os peões que já foram eliminados do reality.

