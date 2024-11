Babi Muniz revive tempos de panicat e dá aula de dança para Márcia Fu A apresentadora do Fuzenda também foi ao centro de São Paulo para ouvir opiniões do público em uma queima de estoque Novidades|Do R7 29/11/2024 - 08h09 (Atualizado em 29/11/2024 - 08h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Márcia Fu recebe Babi Muniz na Fuzenda Reprodução/PlayPlus

Márcia Fu não para! A comandante da Fuzenda de A Fazenda 16 foi ao centro de São Paulo ouvir o povo “hablar” sobre o reality rural. Aproveitando a Black Friday, a apresentadora lançou diversas promoções para o público com referências aos peões da temporada e o público revelou qual estoque gostaria de queimar.

A promoção de jogo de panelas foi rejeitada: “Tem que acabar com tudo isso aí”, opinou um entrevistado sobre as “panelinhas” dentro da sede. Fu também ofereceu um desconto em biquínis: “Pega dois e enfia três”, anunciou. Mas ninguém quis aceitar a oferta. Nem a venda de tinta de cabelo fez sucesso. Márcia ainda tentou convencer os entrevistados a comprarem e colorirem as madeixas de diversas cores, como Fernando Presto. “Se for ficar igual ao dele, não quero”, disse uma entrevistada.

A Black Friday da Márcia Fu encerrou com saldo zero pelas ruas da capital paulista. Mas a diversão continuou forte no estúdio!

Desta vez, que marcou presença no VAR da Fu foi Babi Muniz, a nona eliminada de A Fazenda 16. Sem formalidades, a apresentadora mostrou momentos da ex-peoa em festas que rolaram no programa. “Ela, que odiava estar com Sacha, mas adora estar com uma ‘casacha’”, brincou.

‌



Fu também exibiu as cenas em que Babi jogou creme de barbear nos companheiros de confinamento, além de rodar o momento que objetos de vidro da decoração de uma festa foram derrubados por acidente e a ex-participante acabou se machucando ao pisar em cima dos cacos.

Pegando o gancho da ex-panicat nas festas, Márcia ofereceu Dipirona para a convidada, que gostava de uma “cachacinha”.

‌



• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



Depois, Fu observou que “ela não é só farra”, mas também tem muita sabedoria. Em seguida, outro VT mostrou reflexões filosóficas da ex-jogadora: “A única verdade é uma verdade”, disse Babi ainda dentro do game. Ao ser questionada sobre o significado da frase, a modelo comentou que nem ela se entende.

Na onda de rever a participação de Babi no jogo, o quadro mostrou uma briga da ex-peoa com Suelen Gervásio. Na ocasião, ela dançava embaixo do chuveiro, enquanto ouvia a rival gritar com ela. “Relembrou os tempos como panicat?”, questionou Márcia. A deixa foi suficiente para que a ex-assistente de palco ensinasse alguns passos de dança para a apresentadora. A dupla ganhou um apelido divertido de Salomão: “Funicats”

Após a aula, a apresentadora resolveu que seria justo jogar creme de barbear em Babi, que adorava fazer isso com os peões da sede. O programa virou uma guerra de espuma, sobrando até para Salomão, o mascote da Fuzenda.

O que será que Márcia Fu vai aprontar no próximo episódio?

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Ácido e bem-humorado: reveja a trajetória de Fernando Presto em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 22 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O chef Fernando Presto não dominou só a cozinha, ele também protagonizou diversas tretas em A Fazenda 16! A trajetória dele é marcada por rivalidades, alianças desfeitas e bom-humor. Relembre a passagem do participante no reality!