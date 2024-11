Baieiro misterioso comete infração e faz estrago na sede Peões vão ficar sem água encanada por 24 horas; Fazendeira suspeita que Gizelly provocou a punição Novidades|Do R7 04/11/2024 - 11h22 (Atualizado em 04/11/2024 - 11h22 ) twitter

Afinal, de quem foi a culpa? Reprodução/PlayPlus

Após alguns dias seguindo todas as regras de A Fazenda 16 à risca, um baieiro deu uma escorregada na manhã desta segunda (4)! O sinal sonoro de punição tocou na sede e os peões começaram a palpitar sobre quem havia cometido infração. A Fazendeira Luana Targinno viu Gizelly Bicalho, que está na Baia, usar o reservado da sede. Como resultado, todos ficarão 24 horas sem água encanada.

O comunicado apareceu no telão da sala e Luana leu: “De acordo com a página três do Manual da Baia, os moradores da Baia são proibidos de usar os reservados da sede, pias do banheiro, chuveiros, piscina, ofurô e ducha da área externa da piscina. Por descumprirem essa regra, todos serão punidos. Vocês ficarão 24 horas sem água encanada.”

Vanessa Carvalho afirmou que só subiu para a sede e foi direto para o quarto. Yuri Bonotto também jurou que não foi ele. A advogada e Gilsão não estavam presentes, mas Luana recordou: “Gizelly usou o reservado, eu saí e ela entrou!”

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche, punição proposital e reviravolta: veja o que rolou durante a semana em A Fazenda 16:

