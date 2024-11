Bate-papo de Sidney e Yuri termina em supertreta entre G4 e Zé Love Os peões foram colocar o episódio do requeijão em pratos limpos, mas iniciaram outro barraco em A Fazenda Novidades|Do R7 02/11/2024 - 13h34 (Atualizado em 02/11/2024 - 13h34 ) twitter

A paz durou pouco tempo no confinamento Reprodução/PlayPlus

Os peões até tentam, mas não conseguem ficar muito tempo sem brigar em A Fazenda 16! Na manhã deste sábado (2), Yuri Bonotto chamou Sidney Sampaio para conversar a respeito do episódio em que o ator colocou o dedo no requeijão que Sacha Bali comia. O que começou como um bate-papo, terminou em confusão envolvendo os meninos do G4 e Zé Love.

Em clima tranquilo, Yuri e Sidney conversavam sobre o episódio do requeijão. O modelo aproveitou para conversar sobre posicionamento e lembrou do ‘coletivo’, alegando que o ator extrapolou o jogo quando enfiou o dedo no pote de requeijão e não pediu desculpas aos outros peões. Yuri também citou a treta do mel, quando Zé abriu a bisnaga do doce com os dentes, e nenhum aliado criticou.

Sidney pediu desculpas pela atitude que tomou na treta do requeijão, e ouviu as críticas de Yuri sobre falta de posicionamento no jogo. O ator disse que ao contrário do que o rival pensa, ele se posiciona, sim, no jogo e ataca quem o fere diretamente. O modelo não concordou, e alegou que Sidney pega no pé de Sacha sem motivos.

Então, o ator começou a enumerar todas as ações de Bali que ele considerou um ataque pessoal, como a suposta piscadinha do rival quando Sidney estava com o Poder do Lampião em mãos.

Veja:

Sidney volta no episódio da possível piscada de Sacha para ele durante a abertura do Poder do Lampião 🫢



Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004QjCq pic.twitter.com/M3xGpZH0Ht — A Fazenda (@afazendarecord) November 2, 2024

Sacha ouvia o bate-papo do ofurô, e ao perceber seu nome envolvido, saiu da água e foi conversar também. Sidney e o rival falaram em tom neutro, expondo seus pontos de vista para a rivalidade ter acontecido. Bali negou a piscadinha, e Sampaio bateu o pé, dizendo que ele nunca assume o que faz.

Assista :

Sacha chega para participar da conversa e tenta se entender com Sidney 😮



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/PrpC5iOuYV — A Fazenda (@afazendarecord) November 2, 2024

No final do papo, Yuri voltou à treta do mel, e orientou Sidney a se posicionar quando acontecer algo que ‘fira’ o coletivo. Ele comparou a atitude de Zé Love abrindo o mel com a boca, com uma suposição: “Se eu colocar resto de arroz de volta na panela, você não vai falar nada?”

Na outra varanda, Love ouviu a comparação e ficou enfurecido: “Cala a boca!” Eles começaram uma treta interminável, trocando xingamentos: “Tu é porco, lixo e baixo”, respondeu Yuri.

O modelo lembrou que voltou da Roça e quem manda no jogo é o público: “Eu voltei com uma moça que era maravilhosa aqui dentro”, disse, citando Camila Moura. Zé deu risada e falou que ela foi muito apontada por Yuri, que rebateu: “Eu estava acusando que ela era fraca e manipulável”. Por conta dessa frase, o ex-jogador bateu na tecla de que o adversário chamou a historiadora de fraca.

Yuri recordou das falas de Zé sobre sua profissão de dançarino, o rival disse que ele apenas rebola e imitou uma ‘dança’. O modelo retrucou em xingamentos, e lembrou que Love fica chorando ao vivo citando o filho. Zé disparou: “Jogo de vitimismo não dá certo, bobão! Tira meu filho da sua boca, otário!”

Sacha chegou na varanda e sentou ao lado do amigo, não demorou para a briga mudar de foco para o ator: “Você toma CBD (canabidiol), você fica noiado o dia inteiro”, soltou Love a Bali. O ator não ficou por baixo, alegando que o rival toma ‘tarja preta’ para não agredir os outros no reality.

Se liga:

Zé Love discute com Sacha e Yuri 🔥



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/3bYICBkNF5 — A Fazenda (@afazendarecord) November 2, 2024

Zé também deu a entender que Yuri está apaixonado pelo ator: “Você pega nas bolas do Sacha toda hora, você pega nas bolas dele toda hora”. A treta também envolveu Gui Vieira, que recordou momento em que Zé o chamou de ‘Chiquititas’ para rebaixá-lo. Love se embolou e alegou que estava tentando exaltar a profissão de ator.

O ex-jogador se sentou bem perto de Sacha, alegando que se quisesse agredi-lo, já teria feito. O ator o ignorou: “Volta lá para o inferno de onde você saiu”.

Tenso, hein?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Balada dark de A Fazenda 16 tem doces, travessuras e revelação bombástica:

