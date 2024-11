‘Beijo’, Buffalo Bill e fantoche! Atividade de apontamento vira palco de supertretas e encaradas em A Fazenda 16 Na dinâmica da semana, os participantes apontaram os rivais que agem com falsidade, vitimismo ou treta Novidades|Do R7 18/11/2024 - 12h48 (Atualizado em 18/11/2024 - 12h48 ) twitter

Fogo no feno! Peões tretaram feio durante e após a dinâmica Reprodução/PlayPlus

Em clima de faroeste, os peões de A Fazenda 16 ganharam fotos de ‘procurados’ no painel do Deck e precisaram escolher quais oponentes estariam agindo com falsidade, vitimismo, ou caprichando em tretas no reality. A atividade de apontamento gerou clima de tensão, com direito a supertreta, ‘tentativa de beijo‘, citação de apelido, fuga, deboche e barraco na sede!

Quem iniciou os trabalhos foi a Fazendeira Luana Targinno. Ela escolheu Albert Bressan para o apontamento, e carimbou a palavra falsidade na foto de procurado dele. Segundo a influenciadora, o empresário chegou com postura de bom moço no reality, mas foi machista ao debochar dela imitando seu biquíni fio-dental.

A mandachuva explicou: “Ele também falou que no jogo dele, não gosta que as pessoas fiquem com apelidos, colocando o dedo na cara, tirando onda uns dos outros, com brincadeirinhas que são extra jogo. Pasmem, eu fui a primeira pessoa que ele tirou onda com uma brincadeira extremamente machista!”

O peão disse que não deve satisfação de suas atitudes para a rival. Ele ainda rebateu alegando que o G4 usa Flor Fernandez no jogo.

‌



Veja:

"Vocês ficam usando a Flor, a boa vontade dela e a educação dela pra manipular", declara Albert sobre o 'G4'



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/rgXvTQmWId — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2024

Fernando Presto chamou Yuri Bonotto para o púlpito e pontuou falsidade. Durante suas críticas, o chef vestiu um fantoche feito de meia para imitar o oponente, que segundo ele, é um fantoche de Sacha.

‌



Yuri detonou o rival, falando que ele esvazia pautas, além de ser cobra, leva e traz, e sem-graça: “As pessoas riem para não chorar das piadas idiotas dele!”

Assista:

‌



"É uma cara cobra, falso, leva e trás", dispara Yuri sobre Fernando



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/OnGDKnkOzH — A Fazenda (@afazendarecord) November 18, 2024

Enquanto os apontamentos rolavam, aconteceu uma briga acalorada entre Albert e Yuri. O empresário chamou o modelo de mimado, criança, terceira série, covarde, e imaturo. Yuri rebateu os xingamentos, mas não deu continuidade à treta.

Se liga:

É fogo no feno! 🔥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/7NnbU8rdRQ — A Fazenda (@afazendarecord) November 18, 2024

Um dos únicos alívios cômicos da atividade foi uma tentativa de intimidação de Juninho: “Não sei se vocês sabem, mas meu nome é Juninho Bill por causa do Buffalo Bill do Velho Oeste, então peço respeito enquanto estiver falando, beleza?” O cantor até arrancou risadas dos amigos com a revelação referente ao aventureiro americano famoso por caçar búfalos na década de 1860 nos Estados Unidos. Porém, o clima de graça durou pouco.

Logo após Juninho criticar posicionamentos e tretas de Sacha, foi a vez do ator jogar. Ele chamou Babi Muniz e deu a plaquinha de falsidade para a peoa. No momento de fala do peão, a ex-panicat lembrou da formação do primeiro grupo da sede e das brigas que rolaram entre membros do Grupinho e o ator.

Sacha foi até a oponente e os dois se encararam, enquanto ele falava, chegou a apontar o dedo: “Babi, agora é o meu momento de falar! Você vai para o seu lugar e espere eu terminar de falar, aí você fala, tá bom?” A peoa colocou a mão na boca e saiu correndo da dinâmica. Os amigos dela se enfureceram!

Olha só:

Durante a continuação da atividade, quando Sacha foi se posicionar, Fernando gritou com o rival: “Cala a boca seu merda, você grita com mulher? Vem gritar comigo também, seu bosta. Vai gritar com a Babi? Seu merda, não tenho medo de você!” O chef se aproximou bastante do oponente, e Sacha soltou: “Quer me beijar? Que bafo ruim”, debochou.

A dinâmica acabou, mas o climão se instalou na sede! Vanessa Carvalho foi acalmar Babi após treta da ex-panicat com Sacha: “Nossa, quando ele começou a falar e chegar perto, apontar o dedo, nossa, fui lembrando de tantas coisas”, explicou Babi, contando dos gatilhos que teve.

Assista :

Dentro da sede, Gui Vieira estourou com Juninho após o cantor acusá-lo de colocar o dedo próximo ao pé de Fernando, para o chef pisar e ser expulso. O ator se exaltou: “Eu botei a mão porque me ajustei, Juninho. Que tipo de mente diabólica você pensa que sou? Você acha que é o dono da razão?”

Juninho continuou batendo o pé alegando que Gui fez de propósito. O ator estava bastante nervoso, então Yuri entrou na treta: “Baba-ovo do Zé Love, marionete”, xingou. O modelo foi segurar o amigo, que estava irritado com o oponente, o cantor falou para ele soltar o amigo, e foi quando Yuri explodiu, encarando e gritando com Juninho.

Espie:

Por fim, a última treta da noite foi entre Fernando e Sacha, quando o chef escovava os dentes. O ator pediu que o oponente não ‘cuspisse nele’. Fernando acusou o rival de se achar ‘machão’ e disparou: “Você tá colhendo o que você plantou comigo desde o começo!”

Que noite, hein?

Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

