Café com ódio! Peões servem sequência de tretas em A Fazenda 16

Foi barraco atrás de barraco na manhã desta quarta (23) Reprodução/PlayPlus

O café da manhã desta quarta (23) foi ‘adoçado’ com ódio em A Fazenda 16! Desde que acordaram, os peões já protagonizaram três brigas. A primeira foi entre Gizelly Bicalho e Sacha Bali na área dos animais. A segunda aconteceu na cozinha, começando com uma conversa entre Fernando Presto e Gui Vieira, e evoluindo para uma breve discussão. O terceiro barraco foi na varanda, envolvendo Yuri Bonotto, Zaac e Zé Love.

A câmera-trato foi acionada para acompanhar o trabalho de Gui com as aves, então Gizelly começou a filmar. Sacha estava ao lado do galinheiro, tomando banho na Baia. A advogada aproveitou para alfinetar: “Tem gente ingrata que reclama de tudo”. Ela e o rival começaram a trocar acusações: “Vai começar o machista a gritar comigo. Eu acordei cedo para cuidar dos porcos, que eu já tinha combinado, para não ver cara de gente nojenta por aí”, soltou Gizelly.

Sacha alegou que a advogada está na Baia, mas não ajuda no trato dos animais. Ela se irritou: “Odeio saber que você está aqui, porque você é nojento, podre, porco, subterrâneo, ingrato, egoísta, machista, invejoso!”

Assista:

‌



Na cozinha, o papo rolava sobre o Poder da Chama Laranja. Na votação, Luana Targinno pôde colocar Fernanda Campos da Baia e Fernando da sede à disposição de Julia Simoura, para puxada do terceiro banquinho. A atriz, que foi a mais votada, pôde escolher o roceiro do terceiro banco, e optou pelo chef.

“Estava meio óbvio o que a Luana iria fazer”, disse Fernando. Yuri opinou: “Ela agiu com o coração, não agiu com a razão. Posso te falar quem eu colocaria nessa Roça? A Fernanda, que nunca foi.” O Fazendeiro reclamou do ‘voto em grupo’ do chef, e Fernando rebateu, dizendo que a ideia de votação em massa foi criada pelo Grupão: “Não podia queimar meu voto.”

‌



Fernando começou a se irritar: “Se vocês tivessem tirado o Zé naquela Roça, estariam fazendo isso [combinando votos] até hoje. Teriam tirado a Babi, a Fernanda, tirado um por um, e é o que a gente vai fazer!” Gui sentiu tom de ameaça e rebateu: “Mas quem tira é o público.” O climão pesou, mas eles desconversaram.

Veja:

‌



Yuri comentou sobre a ‘humilhação’ que Sacha sofreu na sede, após saída de Larissa, e comparou com os votos de Zé na primeira semana. O modelo alegou que o ex-jogador foi agressivo com Larissa. A discussão acabou chegando aos ouvidos de Zé e a briga foi para a varanda.

Por lá, rolou de tudo!

Se liga:

Em conversa com Yuri, Zé Love diz que não apontou o dedo e gritou com a ex-peoa Larissa 💥



👉 Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I! pic.twitter.com/WYwXtY3vGu — A Fazenda (@afazendarecord) October 23, 2024

O ex-jogador disse que Sacha também gritou com Gizelly, mas Yuri negou: “Tá todo mundo contra o Sacha!” Nesse momento, Zé recordou dos votos da primeira Roça: “Doze pessoas me massacraram como agressor!”

Enquanto eles discutiam, Zaac e Gui também brigavam. O cantor relembrou treta com Bali, e afirmou que ele o chamou de “doente mental”.

Zé intimou Yuri a fazer um acordo, ele estendeu a mão e perguntou: “Se eu xinguei a Larissa, eu saio, se não, você sai”. O modelo deixou as mãos para trás e negou o acordo.

Confira:

"Se eu xinguei a Larissa, eu saio; se não, você sai", diz Zé Love ao tentar firmar um acordo com Yuri 💥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/4xaQ7MRg7s — A Fazenda (@afazendarecord) October 23, 2024

A treta dobrou de tamanho quando Sacha chegou. O ator pediu desculpas caso tenha ofendido alguma pessoa com suas falas, ele discutiu com Zaac, que batia o pé sobre possível ‘capacitismo’ de Sacha, e o ator perdeu a paciência: “Você é burro e não tem personalidade”.

A briga rendeu com as acusações de um lado para o outro. Os peões não quiseram escutar o lado dos rivais, e finalizaram o barraco com sarcasmo. Zé soltou para o ator: “Ninguém te conhece, cara. Descobri que você fez novela porque o Sidney falou. [...] Vai se [ferrar] porque só pensa em dinheiro!”

Ufa, haja fôlego para treta!

Olha só:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Mais uma votação agitou o deck de A Fazenda 16. A formação da quinta Roça da temporada rendeu muitas argumentações, apontamentos e até mesmo o fim de uma amizade. Desta vez, contudo, a peãozada não precisou de tanta gritaria para estabelecer seus pontos de vista. O climão foi instaurado ao som de muito chororô, mas nenhuma ofensa deixou de ser dita. Confira o que rolou na madrugada desta quarta (23)