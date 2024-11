Camila Moura é a sexta eliminada de A Fazenda 16, com 25,49% dos votos A historiadora enfrentou Roça complicada contra Sacha Bali e Yuri Bonotto Novidades|Do R7 31/10/2024 - 23h49 (Atualizado em 31/10/2024 - 23h49 ) twitter

Ela teve trajetória repleta de altos e baixos no reality Antonio Chahestian/RECORD

O público decidiu e Camila Moura foi a sexta eliminada de A Fazenda 16! A historiadora recebeu apenas 25,49% dos votos na Roça contra Sacha Bali e Yuri Bonotto. A saída dela marca a quinta derrota seguida do antigo Grupão, que já perdeu Larissa Tomásia, Cauê Fantin, Suelen Gervásio e Julia Simoura.

Camila caiu na sexta Roça da temporada após ser puxada da Baia pelo peão mais votado da sede, Sacha. Ele recebeu nove votos, um deles foi da historiadora, que debochou do ator durante a indicação. Além de sentar no terceiro banquinho, Camila ainda foi vetada da Prova do Fazendeiro por Luana Targinno, ganhando passaporte direto para a berlinda.

Trajetória

A historiadora foi um dos nomes mais cotados pelos fãs do reality devido à polêmica envolvendo o ex-marido, que participou de um reality de confinamento e flertou com uma colega.

Na estreia do programa, Camila já se enturmou com Larissa, Flora Cruz e Raquel Brito. Ela não se envolvia diretamente nas tretas da sede, mas sempre se posicionava quando sentia que era necessário. A peoa chegou a levantar pautas sobre falas preconceituosas de Flor Fernandez em uma discussão feia que a apresentadora teve com Flora e Sue. No decorrer do reality, ela também apontou outras atitudes problemáticas de peões, sendo vista como referência pelos colegas.

‌



Camila também dava tudo de si nas provas, ela chegou a vencer a terceira disputa pelo Lampião do Poder e aproveitou os pergaminhos para detonar Sacha. A peoa foi uma das maiores críticas ao ator após eliminação de Larissa, na visão dela e das amigas, Sacha era o culpado pela saída da influenciadora. Devido ao Poder da Chama Branca dado por Camila ao peão, ele teve os votos da terceira formação da Roça duplicados, ficando com 32 indicações.

Com a volta de Sacha da Roça e saída em sequência de amigos, Camila ficou com ainda mais ranço do ator e se vinculou ao Grupinho, time de Zé Love.

‌



Durante sua passagem, Camila não teve grandes embates com outros peões, apenas alguns ranços pela sede. Agora, fora do reality, ela poderá descobrir os motivos que o público teve para não salvá-la da eliminação.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Pautas e grupos: relembre a trajetória de Camila Moura em A Fazenda 16

Camila Moura disse adeus para A Fazenda 16! A historiadora entrou com a alcunha de ex-esposa e saiu com a célebre designação de ex-peoa. No reality, ela fez amizades, participou de tretas, levantou pautas, recalculou rota e caiu no julgamento do público. Relembre a passagem de Camila!