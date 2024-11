Camila Moura e Fernando Presto detonam Luana Targinno antes da formação da Roça: ‘Está flopada’ Peãozada tomou decisões sobre o Resta Um sem saber que a votação desta terça (29) não vai ser tradicional; entenda Novidades|Do R7 29/10/2024 - 21h12 (Atualizado em 29/10/2024 - 21h12 ) twitter

As ex-amigas da empresária aproveitaram a presença dos rivais para falar mal dela Reprodução/PlayPlus

Em noite de formação de Roça, o fogo no feno é mais que certo em A Fazenda 16. Após embates calorosos, desistências e muita gritaria nos últimos dias, o caldo engrossou de vez no reality rural. Agora, a sede está mais dividida do que nunca e o novo grupo, formado por Sacha Bali, Yuri Bonotto, Luana Targinno e Gui Vieira está na mira de todos os adversários.

Antes da votação que promete agitar o deck nesta terça (29), Camila Moura desabafou com Flora Cruz por achar que corre perigo, mas a conversa acabou tomando proporções maiores. As peoas, que faziam parte do Grupão, estão cada vez mais próximas do Grupinho e, além de abrir o coração para a amiga, a historiadora soltou o verbo sobre os novos rivais para a peãozada.

Enquanto os aliados de Zé Love malhavam, Camila e Flora observavam e aproveitaram para participar das conversas de estratégia de jogo. Antes de expor os ex-amigos para os integrantes do Grupinho, a historiadora caiu no choro ao revelar que teme cair nesta Roça e ainda relembrou um trauma que viveu antes do confinamento.

“Para algumas pessoas, é inédito ser julgado pelo Brasil. Mas, para mim, não. Passei dois meses sendo tachada de tudo e vim para cá sabendo disso. Aprendi a ser forte e resiliente, admitir que tenho medo é um ato de coragem”, afirmou a peoa.

Antes mesmo de secar as lágrimas, Camila convocou Fernando Presto para debater quem seria melhor mandar para os banquinhos: Luana ou Gui Vieira. Isso porque, na Baia, a historiadora e o chef tiveram uma conversa com a empresária que consideraram suspeita.

Camila insistiu em Luana como primeira opção de indicação e justificou: “É bem capaz de ela vetar qualquer um dos amiguinhos [da Prova do Fazendeiro]”. Fernando concordou e comparou as posturas da empresária e do ex-ator mirim na sede: “Ela errou mais do que ele”.

Não demorou muito e a historiadora resolveu expor o assunto para todos na academia. “Ontem, Luana disse que se arrependeu de ter vetado Gilsão [da última Prova], e falou que agora iria pensar nela mesma. Deu a entender que, se ela for [para a Roça], veta um deles”, contou Camila.

‌



Ainda acumulando rancor da ex-amiga, Gizelly Bicalho entrou na conversa e opinou sobre o suposto veto da empresária nos seus aliados: “Ela é ‘arregona’, vai ficar com medo de ser excluída, tem pavor”.

Os peões seguiram detonando Luana e observaram que a peoa mudou a postura na última semana e diminuiu os embates. “Deu uma ‘murchadona’”, afirmou Camila. “Ela ‘pipocou’ totalmente para Fernando”, disse Zé Love. O chef não perdeu a oportunidade e debochou sobre a rival: “Acho que ela está flopada”.

Babi Muniz resolveu opinar e refletiu sobre a decisão do público de salvar a peoa na última Roça: “Só a deixaram aqui porque acharam que ela iria ‘quebrar o pau’. Mas, ela disse que estava sendo uma nova pessoa e sumiu”.

Fernando aproveitou para descer a lenha de vez na adversária e disparou: “Essa nova pessoa é sem sal, açúcar, ketchup, mostarda, sem gosto de nada, insossa”.

No final da conversa, os peões decidiram que deixarão Luana sobrar no Resta Um. Camila garantiu que a decisão vai despertar a fúria da peoa e justificou: “Ela tem o ego muito frágil”.

Contudo, a peãozada ainda não sabe que, de acordo com o Poder da Chama Laranja escolhido pelo público no Kwai, essa dinâmica da votação não vai acontecer de forma convencional.

Pelo visto, os competidores vão se surpreender e precisarão tomar outra decisão na hora h. Essa votação vai incendiar Itapecerica das Chamas como nunca, e você não pode perder!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

