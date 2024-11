Camila Moura revela detalhes sobre a traição do ex-marido: ‘Ela era casada’ A historiadora soltou o verbo sobre a infidelidade do professor de capoeira em conversa com Gizelly em A Fazenda Novidades|Do R7 15/10/2024 - 14h13 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h13 ) twitter

A peoa contou sobre a traição em bate-papo com Gizelly Antonio Chahestian/RECORD

Camila Moura soltou uma verdadeira bomba em A Fazenda 16! Em conversa com Gizelly Bicalho, a historiadora revelou detalhes das traições que sofreu quando era casada com Lucas Moura, o ‘Buda’. Entenda!

A galera do Grupão falava sobre cancelamento, até que Camila lembrou de todo o ódio que sofreu na internet quando o ex-marido participou de um reality de confinamento e chegou a flertar com uma colega em frente às câmeras.

O bate-papo seguiu sobre infidelidade, foi quando Camila soltou que o reality não foi a primeira pulada de cerca: “A primeira traição foi bem humilhante. Ele me traiu com uma mulher bem mais velha, que não era uma mulher bonita, sabe? Eu fiquei assim, ‘ele me traiu com uma mulher bem mais velha’. Eu me senti muito lixo. Foi muito escroto como foi a traição.”

Gizelly quis saber como ela descobriu a infidelidade, e a peoa contou: “Ele tava tomando banho, restaurei o backup e estavam lá as conversas. Quando voltou essa conversa, vi tudo. Ela era casada, ele dava aula para o filho dela. Ele diz que transar, não transaram, mas... Chegaram bem perto, segundo o que ele falou. As mensagens eram muito esdrúxulas. E aí, ela falava do marido na conversa, ele falava de mim.”

A advogada ficou chocada com o relato! E você, já sabia desse babado?

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

