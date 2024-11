Camila Moura, Sacha Bali e Yuri Bonotto estão na sexta Roça de A Fazenda 16 Luana Targinno deu um show de agilidade no gigante de feno e conquistou a coroa caipira Novidades|Do R7 31/10/2024 - 00h02 (Atualizado em 31/10/2024 - 00h02 ) twitter

Vote no R7.com para manter o seu favorito no jogo RECORD/Antonio Chahestian

O feno não para de queimar em A Fazenda 16 e a peãozada mostra, todos os dias, que ainda tem muito por vir. A última votação, que rolou na terça (29), deu aquela movimentada no deck com direito até de intervenção da apresentadora, Adriane Galisteu. Após todas as indicações, os temidos banquinhos foram ocupados por Yuri Bonotto, Sacha Bali, Camila Moura e Luana Targinno.

Última roceira oficial, a empresária deu o “troco” na historiadora e a vetou de participar da Prova do Fazendeiro desta quarta (30). Assim, o Campo de Provas foi ocupado apenas por aliados. Na dinâmica, Luana, Sacha e Yuri precisaram de pontaria, agilidade e equilíbrio para conquistar o cobiçado chapéu.

Dessa vez, a disputa aconteceu em duas etapas. A primeira foi de tiro ao alvo e exigiu muita precisão dos peões. Apenas ao derrubar todas as placas referentes à sua respectiva cor no painel, o competidor poderia passar para a próxima fase.

No segundo momento, a agilidade falou mais alto. Além de controlar os movimentos, a peãozada precisou do equilíbrio ideal para descer por um escorregador segurando uma bandeja cheia de bolas, evitando que elas caíssem.

Para completar a missão, os roceiros precisavam colocar os objetos circulares em tubos. Após adicionar 15 bolas nos tubos, bastava acionar o giroflex e finalizar a competição. Venceria quem completasse o percurso no menor tempo.

Sacha foi o primeiro a pular de fase e logo foi seguido por Yuri. Luana não demorou para chegar e a segunda etapa começou. Os peões demoraram para pegar o jeito e o ator disparou na frente dos aliados. Contudo, a empresária deu a volta por cima e finalizou antes. A direção do programa validou a Prova e Luana foi anunciada campeã.

Por perderem, Sacha e Yuri continuam na Roça ao lado de Camila e disputam entre si pela preferência do público.

Agora, é com você! Corra para o R7.com e não economize na votação para tentar salvar o seu peão favorito. Nesta quinta (31), um deles vai deixar o reality e voltar para a cidade grande, não perca.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

