Cantoria, almoço e limpeza: veja como os peões se prepararam para a Prova do Fazendeiro

Eles relaxaram durante o dia em A Fazenda 16 Reprodução/PlayPlus

Pela primeira vez na temporada, três aliados vão competir pelo chapéu mais requisitado de A Fazenda 16. Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (30). Para se prepararem, eles passaram o dia relaxados com música, almoço divertido e uma super limpeza na cozinha. Nem parece que estão ansiosos, não é?

O trio acordou mais tarde, tomou café da manhã e foi para o ofurô com Gui Vieira. Juntos soltaram a voz e tomaram um solzinho. Também cantaram hits diversos, do pop Girl From Rio, da Anitta, ao reggae Vagabundo Confesso, de Dazaranha.

Em seguida, almoçaram na área externa, longe dos adversários. Por lá, brincaram com a quantidade de comida que Yuri serviu e se divertiram com a dúvida de Gui sobre o que é ‘aipim’.

Quando todos os peões terminaram o almoço, o quarteto foi lavar a louça e deram uma geral na cozinha.

‌



Luana ainda foi realizar a atividade da Baia ao lado de Albert Bressan, Camila Moura e Fernando Presto. Os baieiros fizeram bolinhos de chuva e chocolate quente para os peões da sede. A influenciadora recebeu alfinetadas dos rivais, mas ignorou com bom-humor.

Albert disse que se Luana tivesse deixado para provocar punição proposital nesta quarta (30), poderiam fazer bolinhos de chuva para comer, visto que os baieiros não podem se alimentar com as gostosuras da atividade da Baia. Camila também alfinetou a rival, a historiadora se incomodou com as perguntas de Luana sobre a receita: “É só ler!”

‌



Veja o papo do almoço:

