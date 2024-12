Cara a cara? Peões jogam as estratégias dos rivais na roda em A Fazenda 16 Flor Fernandez alfinetou Vanessa Carvalho e disse que puxa Gui da Baia caso seja a mais votada Novidades|Do R7 03/12/2024 - 12h39 (Atualizado em 03/12/2024 - 12h39 ) twitter

A galera está investindo em planos para escapar da Roça Reprodução/PlayPlus

Os peões passaram os últimos dias confabulando votos e montando estratégias para fugir da Roça em A Fazenda 16! Vanessa Carvalho chegou a fazer um combinado com Sacha Bali para acumular votos em Flor Fernandez, mas a jurada foi mais rápida, e contou os planos da atriz para a peãozada na cozinha. Rolou um alvoroço, com vários peões soltando estratégias dos rivais um para o outro.

Tudo começou com um papo entre Sacha e Nêssa no domingo (1º). Os peões se uniram para juntar votos em Flor, contudo, o ator alertou: “É a chance que você tem de se salvar, mas vai acabar colocando um dos dois na reta”, disse Bali sobre o risco da jurada puxar Gilsão ou Sidney Sampaio da Baia, caso seja a mais votada. Vanessa afirmou que os amigos também pretendiam votar em Flor, e ‘deu sua palavra’ de que não votaria em outra pessoa.

Na tentativa de fugir da Roça, Nêssa acabou abrindo o voto dos aliados para Sacha. Durante a manhã de segunda (2), Sidney percebeu que Flor estava agindo diferente, como se tivesse percebido que seria o alvo da semana. Ele chegou a apontar Gilsão como o ‘traíra’ que contou as estratégias para a jurada, mas conversou com o amigo e excluiu essa ideia.

No fim da tarde, Flor e Albert comentaram na cozinha sobre as movimentações que estavam percebendo na sede. A peoa disse que achava muito estranho Flora Cruz e Vanessa brigarem na dinâmica, mas fazerem as pazes rapidamente. As duas estavam tomando banho e rindo quando Flor e Albert conversavam.

‌



A jurada também revelou ao aliado que viu Nêssa conversando com Sacha, e temendo ser a mais votada na cara a cara, planejou: “Eu falo para a Luana, se eles votarem tudo em mim, eu vou puxar o Gui também!”

Luana Targinno chegou na cozinha e se irritou ao ver Nêssa e Flora tomando banho e rindo juntas, alegando hipocrisia. Flor aproveitou para contar a todos que viu Nêssa e Sacha bolando estratégias: “Estava combinando com ele no quarto que eu vi!” Tanto Flor, quanto Flora, confirmaram que se forem as mais votadas, puxam Gui Vieira da Baia. Elas fizeram isso para intimidar o G4, tentando fugir do voto deles.

‌



O tiro saiu pela culatra, o quarteto aloprou as rivais. “Todo mundo vai votar em tu de novo, Sacha, porque o povo não pensa”, zombou Luana em meio às gargalhadas. Bali também entrou na brincadeira: “Então vamos no Juninho?” A peãozada não aguentou segurar a risada.

Na despensa, Yuri Bonotto, Sacha e Luana conversaram sobre o ocorrido. O ator disse que Nêssa perguntou se a estratégia continuava de pé, ele respondeu que não, pois viu que ela já estava tentando combinar votos com Flora.

E agora, será que os planos de Nêssa para fugir da Roça vão levá-la direto para o banquinho da berlinda? Os amigos da atriz alertaram que o jogo dela é perigoso.

Se liga:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

