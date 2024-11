‘Chata demais’: Flora Cruz e Vanessa Carvalho armam barraco após brincadeira ‘sem graça’ A atriz disse que não aguenta mais as ‘grosserias’ da designer em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 26/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 26/11/2024 - 11h31 ) twitter

A confusão deu o que falar na sede! Reprodução/PlayPlus

O dia começou do jeito que o público gosta, com barraco e gritaria em A Fazenda 16! Após brincadeira de Flora Cruz com Vanessa Carvalho, a atriz estourou e armou o maior barraco. Nêssa chamou a designer de grosseira, mal-educada, chata e alegou que não vai mais aturar as piadinhas da peoa.

A tranquilidade do trato matinal desta terça (26) foi interrompida por um rompante de Vanessa. Ela ia pegar água no poço e pediu licença para Flora, que estava por lá. A designer brincou, falando que ela não poderia pegar a água, mas Nêssa não entendeu com bom-humor.

O motivo é que a atriz já estava de saco-cheio da peoa, desde que Flora puxou ela da Baia na oitava formação da Roça. Por estarem no mesmo círculo de alianças do Grupinho, elas fingiam se suportar, mas agora não escondem mais.

Depois da brincadeira, Nêssa foi até a câmera-trato e deu um recadinho nada amigável: “Não sou obrigada a ouvir suas grosserias, estou cansada de ficar calada. Devia, sim, ter colocado você na Baia.” Ela afirmou que, a partir de agora, não vai mais aturar a atitude soberba de Flora. A rival rebateu: “O Sidney estava do meu lado, ele viu que eu não fiz nada com você! Você está muito sentimental, Nêssa. Muito sensível! Eu brinquei com você, eu falei ‘não’, aí você falou ‘a água é sua?’, eu falei, é!”

‌



Vanessa alegou que essa é a milésima brincadeira sem graça da designer: “Você é chata demais! Arrogante demais!” Então, Flora perdeu a paciência e citou que a atriz estava nervosa por conta da votação, com medo de ser votada. Nesse momento, Luana Targinno ouviu da varanda e entrou na treta, dizendo que ela só precisa ter medo caso vote na influencer: “Então quer dizer que vocês vão votar em mim, né?”

As duas subiram da área dos animais para a varanda e o barraco continuou por lá. Flora explicou que Vanessa está na Baia, e esse é o motivo dela estar com medo da Roça. A designer e a atriz negaram voto em Luana, mas ela continuou: “É bom rezarem para eu não voltar Fazendeira!”

‌



Nêssa pontuou novamente: “Não tem nada a ver com Roça, eu tô cansada das grosserias dela desde o início do programa comigo! Hoje eu estourei, só isso. Tem nada a ver com você, nada a ver com Roça.” Flora e a atriz trocaram gritos e xingamentos.

Veja :

"É a sua arrogância que me cansa", fala Vanessa para Flora 🤬



👉 Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/esf1WSuLZa — A Fazenda (@afazendarecord) November 26, 2024

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Estação rural! Peões de A Fazenda 16 colocam fogo no feno e apontam quem deve deixar o reality:

