‘Chiquitito’? Zé Love zomba de Gui Vieira e toma invertida: ‘Dei uma casa e um carro para minha mãe’

O clima ficou tenso entre os peões Reprodução/PlayPlus

No sábado (2), foi ao ar a treta do mel de A Fazenda 16! O público pôde assistir do início ao fim da briga, que envolveu Zé Love e o G4, após o ex-jogador abrir uma bisnaga do doce com a boca. Depois de discutir com Luana Traginno e Yuri Bonotto, o peão zombou de Gui Vieira, e acabou levando uma invertida.

Tudo começou quando Zé foi comer algumas frutas e resolveu colocar mel por cima. O produto estava fechado, então o peão resolveu abrir o lacre, mas ao invés de usar uma faca ou tesoura, preferiu abrir com os dentes. Yuri notou e disparou: “Que nojo, abrindo com a boca. [...] É um porco mesmo. Todo mundo come [o mel], vou ter que guardar um para mim.”

Luana também aproveitou para alfinetar o rival, pois já foi xingada de ‘porca’ e ‘suja’ por ele: “Depois, eu sou a nojenta.” Eles discutiram e Zé colocou novamente o produto na boca.

O modelo envolveu Albert Bressan na confusão, pois o peão estava ao lado de Zé e não disse nada: “Você acha isso bom? A gente está em comunidade e o cara abre o mel com a boca.” Sem vontade de entrar na discussão, o empresário rebateu: “Não sou pai de ninguém e nem juiz de futebol, você não sabe o que é fair play. Aqui, cada um é dono do seu ato.”

Yuri foi para o quarto e o Grupinho fez um brinde de deboche. Gui estava a caminho do quarto, quando Zé soltou: “O fofoqueirinho já vai lá.” O ator perdeu a paciência e retrucou: “Caraca, você fica me olhando quando eu passo. Está me adorando, irmão. Quando passo fala na minha cabeça. Vai dormir, cara chato. Tô quieto. Não dirija a palavra a mim, não!”

Zé ficou soltando piadinhas, chamando Gui de planta e imitando o jeito do peão falar. Yuri chamou o amigo para deitar, e quando o ator passou em direção ao quarto, Zé zombou: “Chiquitito!”

Gui deu um sermão: “Com muito orgulho! Fiz a novela quando tinha 10 anos. Dei uma casa e um carro para minha mãe, tenho muito orgulho! Com 10 anos!”

A treta acabou com um climão.

Veja:

