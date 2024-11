Climão nos bastidores! Márcia Fu descobre que vai receber Alicia X na Fuzenda e não gosta da surpresa Será que a rivalidade entre ex-peoas ainda vive? Não perca o programa desta quinta (17) para ficar por dentro do reencontro mais que esperado Novidades|Do R7 17/10/2024 - 21h40 (Atualizado em 17/10/2024 - 21h40 ) twitter

Qual foi a sua treta favortia entre as duas em A Fazenda 15? Reprodução/Instagram

O que já é bom sempre pode melhorar e, nesta semana, a Fuzenda conta com uma dose extra de fogo no feno. O novo quadro estrelado por Márcia Fu invade a tela da RECORD todas as quintas-feiras e traz detalhes dos momentos marcantes de A Fazenda 16 do jeito que só a ex-atleta sabe fazer.

Além de comentar os principais acontecimentos da temporada e ir às ruas da capital paulista ouvir as opiniões do público sobre o tema, a apresentadora também recebe ex-peões como convidados para dar um toque ainda mais especial na atração. Mas, dessa vez, ninguém poderia prever a participante da edição desta quinta (17), nem mesmo a Fu.

O climão foi instaurado com sucesso nos bastidores da emissora quando a ex-atleta descobriu que sua antiga rival, Alicia X, iria se juntar a ela na atração. Revivendo as memórias de A Fazenda 15, onde as duas colecionaram embates e apontamentos, as ex-peoas vão protagonizar um reencontro que promete dar o que falar e você não pode ficar de fora.

No seu perfil oficial, o diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, surpreendeu os internautas com um gostinho do que está por vir. O primeiro encontro entre as duas foi flagrado e pareceu nada amigável. “Olha o que nos espera hoje”, escreveu Carelli na legenda.

‌



Os comentários foram marcados por uma chuva de emojis de fogo, declarando a expectativa para o momento. “Não perco por nada”, admitiu a ex-Conquisteira Anahí Rodrighero. Internautas também elogiaram o quadro, que faz sucesso na web. “Estou adorando a Fuzenda”, revelou uma fã.

E aí, será que a dipirona da apresentadora está em dia? Acompanhe e descubra.

‌



Confira o spoiler:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Sintonize na ‘Rádio Peão FM’ e relembre os melhores hits e cantorias de A Fazenda 16

