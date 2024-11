Climão! Peões discutem após gravação do Última Chance, no Hora do Faro Os participantes também repercutiram a eliminação de Zé Love em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 08/11/2024 - 22h43 (Atualizado em 08/11/2024 - 22h45 ) twitter

Não perca a dinâmica completa no Hora do Faro! Reprodução/PlayPlus

O tempo fechou em Itapecerica das Chamas após gravação do quadro Última Chance com Zé Love no Hora do Faro! O programa vai ao ar neste domingo (10), mas você já pode ficar por dentro dos spoilers e desdobramentos que rolaram em A Fazenda 16!

Quando as câmeras voltaram para a sede, Gizelly Bicalho estava repercutindo atitude de Sacha Bali: “Quando falo que só transava uma vez por mês, é nesse contexto que várias mulheres passam por isso. Só que ele é tão machista e nojento, que ele fala um trem desse”. Vanessa Carvalho completou: “Tipo, ‘coitado do seu namorado’. Como se você fosse obrigada a transar com ele”, disparou.

Babi Muniz contou que por pouco não citou que Luana Targinno dorme com as camisas de amigos homens: “Ia falar assim, pelo menos eu respeito meu namorado, não durmo com a blusa...”

Enquanto elas conversavam na sala, Fernando Presto brigava com o G4: “Se eu abaixo a cabeça para um macho escroto igual você, tomo um tapa na cara na rua em São Paulo”, soltou o chef em direção a Sacha, Gui Vieira e Yuri Bonotto. Fer ainda citou ‘ameaças’ de Luana. Gui rebateu, alegando: “O Zaac falou para mim, ‘eu vou te pegar, te encher de porrada lá fora’. O Fernando fez assim olha”, disse o ator cruzando os braços.

Após discutir com os rivais, o chef foi dar satisfações à Babi, por uma acusação que Luana fez na dinâmica. A ex-panicat respondeu: “Uma coisa que ela falou é verdade. Quando tá só você e ela, você vira outra pessoa. Você trata ela super bem, é bem-querido!”

Se liga:

"Quando tá só você e ela [Luana], você trata ela super bem", Babi afirma para Fernando 😬



share Mais uma eliminação bombástica explodiu a sede de A Fazenda 16. Ao disputar a preferência do púlico na Roça com Gui Vieira e Flor Fernandez, Zé Love voltou para a cidade grande e a saída do ex-jogador mudou os rumos do reality como nunca. Pela reação de Adriane Galisteu, dá para ver que a notícia agitou a peãozada e, como a apresentadora bem disse: "A partir de agora, é outro game". Se liga no mix de emoções que os peões viveram na madrugada desta sexta (8)!