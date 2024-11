Críticas pesadas! Grupinho detona atitudes de Luana em A Fazenda 16 A influenciadora virou alvo de comentários negativos dos adversários nesta quarta (30) Novidades|Do R7 30/10/2024 - 16h00 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h00 ) twitter

A peoa está na mira do grupo rival Reprodução/PlayPlus

Os rivais fizeram um verdadeiro ‘churrasquinho’ de Luana Targinno em A Fazenda 16 nesta quarta (30)! A peoa caiu na formação da Roça devido ao Lampião do Poder, vetou Camila Moura da Prova do Fazendeiro, tretou com o Grupinho na volta para a sede e causou punição proposital, deixando todos sem café e ovos até a próxima reposição de alimentos. O resultado de tantas ações não poderia ser diferente, a influenciadora não sai da boca dos adversários!

Logo cedo, Fernando Presto e Camila escovavam os dentes na Baia quando começaram a falar da rival. O chef chamou a peoa de ‘menina estranha’ e a historiadora disparou: “Uma mulher de 27 anos se prestando ao ridículo. Aquelas punições de propósito são uma coisa tão feia!”

Camila seguiu para o trato dos animais, e enquanto limpava a área com Gilsão, voltou ao assunto. O Fazendeiro perguntou com quem a peoa preferia ir para a Roça, ela apontou Luana: “Não vou com a cara dela, prefiro que fique na Roça.” O personal lembrou que Camila tem dois milhões de seguidores, e pediu que eles votem para a amiga ficar.

A peoa revelou que alcançou três milhões antes de confinar para o reality, e mostrou insegurança ao imaginar ser eliminada ou perder fãs. Camila criticou o veto da Prova do Fazendeiro: “Se tivesse malícia, vetaria o Yuri.”

Enquanto o papo rolava na área externa, Zé Love também falava de Luana na sede com Fernando. O chef disparou: “Quero ver ela cozinhando no fogão a lenha, sem água, tá achando que sou empregado dela? Está dormindo até agora a vagabunda!” O ex-jogador disse que Luana passou todos os dias da Baia sem ajudar no trato dos animais. Flor Fernandez concordou: “Nem o cavalo, que ela dizia que gostava, foi ajudar.”

Zé recordou da votação, quando Luana precisou de atendimento médico por se sentir mal: “Nunca vi uma atuação tão ridícula!”

Albert Bressan e Juninho Bill cuidavam das aves e da câmera-trato. O empresário disparou críticas à Luana: “Fez VT mexicano no ao vivo, a gente pensou que ela estava passando mal, mas quando chegou na casa engrossou a voz. [...] É uma pessoa extremamente folgada”. Já o cantor, chamou o quarteto da peoa de hipócritas.

Pouco antes do almoço, Sidney Sampaio também participou das críticas: “Ela é lisa, escorregadia, fica ali azeitando. Bate e assopra!”

Veja:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

